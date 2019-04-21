Шаг к памяти: на Рубинштейна, 13 увековечат Ленинградский рок-клуб

История эта началась прошлым летом, когда активисты Центрального района отправили письмо губернатору города – тогда еще Георгию Полтавченко.

«Учитывая количество музыкальных групп и исполнителей, которые появились в период действия Ленинградского рок-клуба (первый рок-клуб в СССР), а также его значение и влияние на поколение граждан СССР 80-х годов XX века, просим рассмотреть возможность установки на здании памятной доски», - было сказано в обращении.

Спустя девять месяцев – почти как ребенка выносили – инициативу, которую, кстати, поддержали и многие рок-музыканты, представили на Совете по мемориальным доскам при правительстве Петербурга. И ее одобрили!

— Это документ огромной значимости, - написал на своей странице в соцсети рок-музыкант, лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан, выложив копию решения совета - Люди должны иметь представление о том, что раньше происходило в нашем городе.

Как говорят сами активисты, это была самая сложная часть. И она позади.

- Совет согласовал возможность установки доски, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. – Пришлось, конечно, побегать, чтобы собрать ряд документов - юридическая служба, комитет на слово не верят.

Сейчас в этом доме работает детский музыкальный театрФото: Александр ГЛУЗ

Несколько месяцев еще один активист движения Константин Хрщонович (кстати, один из победителей конкурса «Твой бюджет-2018 - прим. авт.) провел в архивах. Собирал «доказательства»: газетные заметки, выдержки из книг, афиши, устав рок-клуба. Это помогло убедить Совет, что деятельность Ленинградского рок-клуба заслуживает увековечения.

Пока что авторы идеи вздохнули спокойно. Но работы предстоит еще немало: во-первых, нужно инициировать общее собрание собственников жилья, чтобы получить разрешение повесить доску.

- Мы уже направили обращение в районную администрацию, - говорит Костров. – Ну, думаю, тут проблем не возникнет. Основной собственник помещений на Рубинштейна, 13 – театр «Зазеркалье». А он подведомственен комитету по культуре, то есть городу. Кроме того, на следующей неделе мы сядем вместе с Владимиром Рекшаном, с арт-центром «Пушкинская, 10», и обсудим дальнейшую концепцию по эскизам и конкурсу. Кроме того, нам предстоит сбор средств на изготовление доски.

Эскиз пока есть только один. Его активистам нарисовала художница Елизавета Стрельникова. Половина гитары. Вместо второй половины текст «В этом здании с 1981 по 1991 год работал Ленинградский рок-клуб».

Конечно же, слово «работал» по отношению к рок-клубу вызвало у пользователей сети недоумение. Мол, рок-н-ролл – это не работа. Но тут уже без вариантов.

- Эта фраза уже не изменится, - подчеркивает Ярослав. – Совет переделал и согласовал фразу ее именно так. Внешний вид доски я бы тоже не менял, мне нравится тот, который есть. Но будем делать, как скажут музыканты. Если они скажут, что нужен конкурс эскизов, будет конкурс.

Сроки, в которые удастся пройти все положенные процедуры, собрать средства и сделать памятный знак, активисты пока даже не загадывают. Но будем верить, что это получится сделать к ближайшему дню рождению рок-клуба: 7 марта 2020 года объединению исполнится 39 лет.

Один из вариантов эскизов мемориальной доски Автор: Елизавета Стрельникова

СПРАВКА "КП"

Дом № 13 по улице Рубинштейна - культовое место для всех поклонников рок-культуры. Именно здесь с 1981 и до начала 1990-х располагался Ленинградский рок-клуб. Он организовывал фестивали, вдохновлял энтузиастов в разных городах создавать ему подобных. С ним неразрывно связана история групп, считающиеся классикой русского рока - «АукцЫон» «Кино», «Алиса», «Телевизор», «Зоопарк», «Поп-механика». Сейчас на Рубинштейна, 13 расположен детский музыкальный театр «Зазеркалье».