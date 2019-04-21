«Помогите найти Степу»: В Петербурге внедорожник угнали вместе с таксой

В Петербурге для владельце внедорожника Сузуки угон машины стал двойным ударом. Дело в том, что неизвестные похитили иномарку вместе с любимым питомцем Степой.

- Моя мама ехала с бабушкой, дедушкой, младшей сестрой и собакой с дачи, - рассказала "КП-Петербург" владелица таксы Мария. - Они остановились на парковке у магазина на трассе "Кола". Вышли на три минуты за хлебом, дедушка и собака оставались в машине. Что происходило дальше, никто не знает. У дедушки слуховой аппарат. Его как-то выманили из машины, спросили дорогу, наверное. Отвлекли, а потом он поворачивается - машины нет. И Степы тоже, он был в салоне.

Машина стоит больше миллиона рублей. Но семью Маши сейчас больше волнует любимый питомец.

- Степе уже 7,5 лет, - вздыхает Маша. - Он у нас очень ласковый, любит людей. Но свою территорию охраняет. Он огрызается и рычит. Выбросить его из машины, было бы сложно. Мы не знаем, что с ним случилось. Пытались найти Степу вдоль трассы, но его нигде нет.

Машину угнали вместе с таксой

Для семьи потеря Степы стала большим ударом.

- Моя мама очень долго хотела собаку, - делится Маша. - Она плачет. Младшая сестра тоже, она теперь ни с кем не разговаривает, замкнулась. Еще нам пишут и звонят мошенники. Требуют от 30 до 60 тысяч рублей. Придумывают всякие истории, что видели нашу машину.

Сейчас полиция уже ведет поиск преступников.

- Неизвестный злоумышленник совершил хищение автомобиля Сузуки SX4, стоимостью 1 130 000 рублей, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Если вы владеете информация о собаке или преступниках, звоните по телефону: 8-921-394-86-26 (Мария).