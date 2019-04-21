«Заблокировали соцсети, не выпускают из отеля, кафе закрыты»: Петербуржцы рассказали об обстановке на Шри-Ланке после серии взрывов

Серия самых смертельных за последнее время терактов в Шри-Ланке потрясла весь мир. В Коломбо прогремело около 8 взрывов в местных храмах. По последним данным, уже 230 убитых и свыше 500 ранены. Пострадавших среди россиян нет. Тем не менее, многие наши соотечественники стали свидетелями ужасных событий. "Комсомолка" связалась с россиянами из Петербурга, отдыхавшими на курорте в момент трагедии.

"НАС ДОСМОТРЕЛИ САПЕРЫ И ВОЕННЫЕ С АВТОМАТАМИ"

- Я о взрывах узнал из новостей, - рассказал "КП-Петербург" Алексей. - В момент первых взрывов находился в номере отеля в Канди. Во время второго взрыва находился с группой друзей в Канди в храме зуба Будды, популярное место у туристов. Храмовый комплекс был оцеплен военными с автоматами, на входе досмотр вещей и сумок. После нового взрыва нам попросили покинуть территорию музея и комплекса.

160 человек погибли после взрывов на Шри-Ланке, продолжается второй тур выборов президента Украины, "Зенит" выиграл у "Краснодара" 00:00 00:00

Сейчас на Шри-Ланке активно работают саперы.

- На территории вокруг храма работали военные с металлоискателями, осматривали деревья и прочие углы в поисках подозрительных предметов, - продолжает Алексей. - В самом городе начали закрываться кафе и рестораны, торговцы сворачивают свои палатки. После 18:00 был объявлен комендантский час. Местные нам сказали, что перестали ходить междугородные автобусы. Мы покинули город. Переехали в другой. Тут все закрыто, заведения не работают, на улицах пустынно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704445" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

Сейчас на территории Шри-Ланки заблокировали все соцсети и мессенджеры.

"ТУТ КРОВЬ, ДАВКА, ПАНИКА"

По словам еще одного жителя Петербурга, все туристы теперь не выходят из отелей.

- Я в 90 километрах от Коломбо, нас не коснулось, - поделился с "КП" Сергей Макаренко. - Но это все ужасно. Столько погибших, это омерзительно. Из отеля не выпускают после обеда. Мы сами, к слову, там были сутки назад, с экскурсии двухдневной возвращались. Из Петербурга нас тут 7 человек. Слава богу, все вместе вернулись. Из восьми взрывов три были в отелях. Наш завтрашний тур сорван, сейчас вот 40 метрах до океана сижу на балконе, даже выйти не могу. Местная полиция приезжала, опрашивала людей. Я лег спать, чтобы с ними не общаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

Местные уверены, что взрывы устроили радикальные террористы.

- Местные говорят про террористов, но никто ответственность не берет за взрывы, - поясняет россиянин. - Одни догадки.

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

Еще одну жительницу Петербурга серия терактов застала в магазине.

- Я в это время была в Арпико, в большом супермаркете в Галле, - написала петербурженка Анна. - Вдруг на огромном экране возле касс стали показывать кровь, людей, давку, панику, и все в магазине замолчали. Встали под экраном и просто смотрели. Сначала на экран, в шоке, а потом друг на друга, растерянно... Мысли скачут, сложно сосредоточиться, очень страшно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрывы на Пасху в церквях Шри-Ланки: более 200 человек погибло, 400 ранены

Не успел мир отойти от пожара в Нотр-Дам-де-Пари, как неделю спустя на католическую Пасху на другом конце земли оказались в огне храмы Шри-Ланки. Сразу в двух городах тропического островах на главный христианский праздник в церквях прогремела серия терактов. Цифры пострадавших каждую минуту растут, словно сводки с фронта. Сейчас известно о более чем 200 погибших и многих сотнях раненых. При этом до сих пор остаётся открытым главный вопрос: а кто может стоять за трагедией? (подробности)