2019-04-19T08:52:41+03:00
Происшествия

Невероятные приключения итальянца в России : В Петербурге иностранец на каршеринге не смог перепрыгнуть через разводящийся мост

В результате инцидента пострадал сам водитель и его пассажир
Петр КИБЕР
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В Петербурге итальянец на машине попытался перепрыгнуть через разводящийся Сампсониевский мост, но не смог.В Петербурге итальянец на машине попытался перепрыгнуть через разводящийся Сампсониевский мост, но не смог.Фото: кадр из фильма
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Весна - время, когда в Петербурге начинают разводить мосты. Но к этому не всегда оказываются готовы даже местные жители, что уж говорить про иностранцев, которые не только приехали в город на Неве, но и сели здесь за руль. Так, гражданин Италии попытался перескочить через разводящийся Сампсониевский мост, но потерпел фиаско.

- 4 часа утра. Три пожарные машины, две скорые, две бригады ГИБДД и катер. Какой-то водитель попытался «перелететь» разводящийся мост, - рассказывают очевидцы происшествия, опубликовавшие видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Петербурге итальянец на каршеринге не смог перепрыгнуть разводящийся мост. Видео: ВК "ДТП и ЧП Сакнт-Петербург"

Но трюка не получилось. Машина врезалась в приподнятое крыло. По счастью, в воду автомобиль не свалился, однако помощь медиков понадобилась и шоферу и его пассажиру. По предварительным данным у первого закрытая черепно-мозговая травма, а у второго ушиб шейного отдела позвоночника.

Как позднее стало известно, за рулем прокатной машины находился гражданин Италии. Он, вероятно, оказался не готов к тому, что в Петербурге разводят мосты. Тем более, что с Сампсониевским это происходит редко, однако именно в ночь на пятницу, 19 апреля там проводили техническую разводку для проверки механизмов.

В итоге, обоих пострадавших отвезли в больницу, а чтобы убрать разбитую машину мост пришлось сводить обратно.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются в ГИБДД, а неудачливым гостям Петербурга можно посоветовать посмотреть бессмертную комедию «Невероятные приключения итальянцев в России». Там эпизод с прыжками через мост показан отлично. Вот только в жизни такого делать не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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