3 способа повысить качество медицинского обслуживания

Как сделать так, чтобы забота о здоровье приносила не только хорошие результаты, но и приятные впечатления? Своим опытом с проектом «Клиника года» поделился директор по маркетингу и инновациям одного из крупнейших медицинских центров Петербурга - «XXI век» - Артур Канаян.

1.Принципы доказательной медицины

Болезней - сотни тысяч, а число их комбинаций - бесконечно. Даже самому опытному врачу знать и помнить каждую из них нереально. Чтобы ошибок в диагностике и лечении было как можно меньше, во всем мире применяется принцип «доказательной медицины».

- Суть в том, что используются только те методы, которые были признаны эффективными и безопасными по результатам исследований. На основе научных данных формируются постоянно обновляемые рекомендации для врачей, где приводятся предпочтительные схемы диагностики и терапии. К сожалению, в России позиции «доказательной медицины» пока еще не так сильны, как в Европе и США. Но поскольку именно такой подход позволяет досконально разобраться в вопросе, мы включили в рутинную работу наших врачей зарубежную систему данных о лечении заболеваний, основанную на доказательной медицине. Врач может посмотреть, насколько хорошо показали себя те или иные методики лечения, и выбрать оптимальную для конкретного случая, - говорит Артур Канаян.

Использование системы поддержки принятия врачебных решений выгодно всем: доктору она помогает поставить точный диагноз, пациенту - решить все проблемы за один визит, клинике - отслеживать, какие вопросы и темы больше всего интересуют ее специалистов, и точнее планировать процессы повышения квалификации.

2.Грамотная организация

Для пациента процесс похода к доктору выглядит очень просто, да именно так он и должен восприниматься: позвонил, записался, сходил. Но, чтобы эта схема работала безупречно, нужна огромная организационная работа, влияющая не только на «удобство» медицинских услуг, но и на их качество. Так, в клинике «XXI век», после того как пациент позвонил в кол-центр, вся информация о нем направляется врачу. Кстати, если пациент уже есть в базе центра и обращается к доктору той же специализации, что и прежде, ему порекомендуют того же врача, чтобы обеспечить преемственность лечения. И даже если человек выберет другого доктора, у специалиста к моменту приема будет вся необходимая информация о пациенте.

Чтобы медицина была «удобной» - нужна огромная организационная работа. Фото: Архив клиники.

Заботятся здесь и о комфорте сотрудников.

- Основная задача врача - лечить пациента, ни о чем другом он думать не должен. Всеми организационными вопросами занимаются другие службы. Например, у нас есть собственный автопарк из ста машин, который при необходимости доставит врача к пациенту, - добавляет Артур Канаян.

Кроме того, в медицинском центре «XXI век» создан отдел внутренней экспертизы, который анализирует огромный объем документации. Возникающие у врачей вопросы обсуждаются на еженедельных конференциях с участием экспертов, а благодарности и жалобы пациентов анализирует служба клиентского сервиса.

3.Контакт врача и пациента

Качество любой услуги, включая медицинские, можно оценить только после того, как вы ее получили. И здесь многое зависит от ожиданий пациента.

- Зачастую люди ждут мгновенного результата, но если речь идет об обострении болезни, сложном случае, то процесс лечения вряд ли будет быстрым. Очень важно, чтобы у доктора и пациента был контакт, - продолжает Артур Канаян, - поэтому мы осознанно развиваем коммуникационные навыки наших врачей.

Большая часть проблем пациентов в медицинском центре «XXI век» решается за один визит к врачу: если диагноз ясен и назначенное лечение помогло - этого вполне хватает. Но если заболевание требует повторных визитов, то число тех, кто возвращается в клинику, год от года растет и сегодня составляет 65 процентов. Это очень высокий показатель.

КОНКРЕТНО

Медицинский центр «XXI век»: телефон круглосуточного координационного центра 8 (812) 38-002-38.

Сайт: www.mc21.ru

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