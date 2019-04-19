В Петербурге курьер «Яндекс.Еды» умер после того, как отработал десять часов без перерыва

21-летний курьер Артык Оразалиев, работавший в популярном сервисе доставки, умер на улице от сердечного приступа. Жуткую историю опубликовал в Twitter пользователь под ником «Доктор Далек». Позже в комментариях информацию подтвердил официальный аккаунт «Яндекс. Еды».

По словам пользователя, погибшего буквально загоняли – ради того, чтобы выполнить норматив и не нарваться на штрафы, он часами без остановки крутил педали велосипеда. Когда «смена» перевалила за десять часов, случилось непоправимое: по предварительным данным, у парня не выдержало сердце.

- Он в шаурмичку зашел поел. Продавец позже сказал, что он говорил ему о плохом самочувствии, - приводят слова очевидца пользователи социальных сетей. - Потом он на улицу вышел, ко мне подошел, попросил зайти в магазин и купить сигарет. Я только шаг сделал, а он упал с велика на землю. Ну я скорую сразу вызвал. Не успели. Скорая констатировала смерть.

К посту об Артыке «Доктор Далек» приложил несколько скриншотов с анонимными жалобами курьеров на условия работы в «Яндекс. Еде». Судя по ним, регулярные переработки, штрафы и неадекватная оценка времени на дорогу (один из примеров – курьеру предлагают за 14 минут преодолеть четыре километра) – вообще довольно распространенные в компании вещи.

В компании уже заявили о том, что пересмотрят график работы сотрудниковФото: Артем КИЛЬКИН

Между тем в пресс-службе «Яндекс. Еды» сообщили, что знают о ситуации и уже связались с родственниками Артыка, чтобы предложить им помощь. Также в компании намерены пересмотреть график сотрудников и ввести контроль за переработками.

- Для нас и наших партнеров этот случай означает, что нужно более внимательно относиться к нагрузке курьеров, - отметила руководитель PR-службы сервиса Ася Шестакова. - Даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства.

Шестакова также отметила, что компания предоставляет курьерам круглосуточную поддержку, чтобы они могли в любой момент сообщить о нарушениях условий труда, и выразила соболезнования родственникам погибшего.