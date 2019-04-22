2019-04-22T14:16:10+03:00
Общество

Без работы не останутся: Власти Ленинградской области пообещали трудоустроить всех сотрудников завода «Форд»

Благодаря помощи специалистов центра занятости, некоторые заводчане уже нашли себе новые места
Петр КИБЕР
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Во Всеволожске работали передвижные пункты службы по труду и занятости. Фото: vk.com/ktzn_lo.Во Всеволожске работали передвижные пункты службы по труду и занятости. Фото: vk.com/ktzn_lo.
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Два передвижных пункта cлужбы по труду и занятости населения Ленобласти стояли в пятницу утром на Юбилейной площади в центре Всеволожска. Здесь специалисты помогали подбирать вакансии сотрудникам закрывающегося завода «Форд».

- У нас уже есть успешные истории трудоустройства. Люди находят работу с помощью специалистов и подписывают соглашения добровольного увольнения с завода, - сообщили в комитете по труду и занятости населения Ленобласти.

На данный момент из примерно 950 сотрудников «Форда» соглашения подписали 800 человек. По этому договору людям будет выплачено по несколько окладов - от 5,5 до 12 в зависимости от стажа на предприятии.

Не соглашаться на предложенные условия призывал профсоюз завода, который требовал двухгодичной зарплаты в качестве отступных каждому работнику, однако люди решили, что «синица», которую им предлагают, достаточно весомая, и не стали гнаться за «журавлем». Поэтому многие члены профсоюза уже вышли из организации и попросили бухгалтерию не отчислять профсоюзные взносы с их зарплаты - отдавать свои деньги они не видят смысла.

Впрочем, ситуацию с закрытием завода «Форд» власти Ленобласти в любом случае держат на контроле. В правительстве 47-го региона создана специальная рабочая группа по трудоустройству работников предприятия. Она начнет свою работу 14 мая.

- Наша главная задача - трудоустроить каждого высвобождаемого сотрудника завода «Форд». Мы работаем с каждым индивидуально, проводим регулярно встречи, буквально в ручном режиме ищем варианты трудоустройства, подбираем программы обучения. Кроме того, мобильные офисы биржи труда выезжают во Всеволожск и уже сегодня их услугами воспользовалось более 150 человек, - рассказал глава комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алексей Брицун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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