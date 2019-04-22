«Продукт с высоким содержанием железа»: Петербуржец нашёл иглы в купленном мясе для шашлыка

Очень остренький шашлык ожидал жителей Петербурга, который отправились накануне в воскресение, чтобы пожарить вдоволь мяса. Однако остроты свинине предали не перец чили или маринад из табаско, а самые настоящие железные иглы. Шокированный такой находкой в продукте петербуржец поспешил поделиться снимками шашлыка в сети.

- Купили мясо в магазине «Три поросенка» на улице Пограничника Гарькавого, 29. При разделке нашли три иглы, - рассказал неудачно отдохнувший петербуржец.

На фото, опубликованном в сети, видна железная заостренная игра, которую, по словам отдыхающих, они и нашли в мясе. Горожане сразу стали высказывать свое мнение по поводу того, как и для чего железо могло оказаться в шашлыке. Многие предположили, что пичкая металлическими вещами, продавцы добавляют вес продукта. Другие же начали шутить, что игла остались после уколов для роста свиней.

- Это следы нано-технологий по доставке маринада в глубинные слои свиного мяса, - уверенно заявил один из пользователей соцсети.

Чем бы ни оказались эти иглы – настроение у отправившихся на шашлык горожан было испорчено вместе с аппетитом. Откуда взялись металлические детали в мясе, так до сих пор и не известно.