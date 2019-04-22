Захар Прилепин: «После Донбасса мое состояние - как руины»

Называя имя Захара Прилепила, сложно описать его деятельность парой слов. Продюсер, политик, журналист, телеведущий, редактор, участник военных конфликтов в Чечне и на Донбассе, а с недавнего времени заместитель художественного руководителя по литературной части МХАТа им. Горького. Лауреат премии правительства России в области культуры и ряда других престижных наград. 19 апреля в Петербурге Прилепин презентовал свой новый роман-фантасмагория «Некоторые не попадут в ад», который написал сразу после возвращения из Донбасса. События и мысли, накопленные за три года на войне и 25 дней работы над романом «вылились» в 384 страниц книги. Мы пообщались с Захаром в эфире «Радио Комсомольская правда» о его новом романе и о многом другом.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Захар Прилепин - о войне, мире, транзите власти и президентских амбициях 00:00 00:00

- Полгода назад вы создавали собственный батальон на Донбассе, а сегодня вы уже видный театральный деятель. Такие резкие перемены - это комфортно?

- Когда мне был 21 год, я учился на филфаке и работал командиром отделения ОМОН. Приезжал на учебу из командировок в Дагестане или Чечне с бородой и в медалях. Это уже тогда было так и потом не прекращалось. С одной стороны я был успешным журналистом, а с другой водил колоны радикальных подростков по площадям. В человеке все может поместиться: и радикальные взгляды, и МХАТ, и война, и литература, и семья.

- Как вам театральная жизнь изнутри?

- Я сторонний человек в театре, я постепенно вникаю. Хожу, смотрю на спектакли, на артистов, присутствую на обсуждениях. Я всем заранее объявил, что я из литературы, пришел сюда с литературными целями, планами и спецпроектами, поэтому не надо судить меня строго.

За год на Донбассе писатель потерял восьмерых своих друзей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«НА ЕГО МЕСТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ Я»

- Ваша предыдущая книга «Обитель» подняла вашу планку, как автора очень высоко. Не боялись садиться за новый роман, ведь вы три года провели на Донбассе. Писательский навык не притупился?

- Когда я приехал в Донецк, мне задавали точно такие же вопросы: «Как же вы из литературы перебрались в донецкую организацию сепаратистов, это же не ваша профессия». Но я до этого шесть лет носил форму, руководит подразделениями, техническая память она восстанавливается. И обратный процесс тоже неизбежен, 15 лет литературной деятельности. Была пауза и это хорошо. Я вернулся и сразу начал писать, поскакал, как застоявшийся конь.

- Расскажите немного, о чем ваша новая книга?

- Это сгусток событий, которые имели место на Донбассе. Но только на Донбассе, там фигурируют рэпер Хаски, сербский режиссер Эмир, некий режиссер Никита Сергеевич и другие общеизвестные персонажи. Это текст, в котором и стреляют, и страдают, и умирают. Даже есть две любовные линии, в общем, элементы любых стилей. Там есть и мои донецкие товарищи.

- Вы вообще обидчивый? Недоброжелателей у вас много, говорят всякое. Как у вас с этим делом?

- Я 15-17 лет прожил в литературе, была деятельность политическая, около политическая, связанная с воинской службой. И везде среда одна и та же, все думают: «На его месте должен быть я» - это слоган бегущей строкой на лбу. У меня всегда были очень серьезные противники, которым надо доказать что я пустое место. Хотя я вообще никто. Мы как-то с Жириновским столкнулись в коридоре, так он кричал мне в спину: «Прилепин - великий писатель, но коммунист, закончит также как Горький, сдохнет где-нибудь». В литературе тоже самое. Недавно встретил нашу крупнейшую писательницу в Париже, поздоровался, а она прошла, мимо молча походкой Екатерины II. Прелесть, правда? И в военном деле тоже самое. Если бы я переживал из-за этого, я бы уже удавился.

- В последнее время прослеживается какая-то антикоррупционная активность. Что вы об этом думаете?

- Я не слежу за этим. У меня телефон с кнопочками и живу я сейчас в деревне без интернета и телевидения. Новости узнаю, когда приезжаю в качестве аналитика выступать куда-нибудь. Я захожу, и там показывают новости на экране, которые я должен комментировать, вот я оттуда узнаю и комментирую (смеется). Раньше я был вписан в этот мир и был в курсе, ну а в целом ведь ничего не меняется. В силу того, что страна вступила в сложный экономический период - после Крыма, Донбасса, Сирии, в стране стало меньше денег. Можно это понять на примере семьи. Если с деньгами в семье все хорошо, мы не замечаем трат. Но как только они заканчиваются, мы тут же все замечаем: «Что это за новый чайник, чем старый был хуже?» Начинаем искать коррупционные схемы в своей семье. Точно также происходит в контексте государства. Денег стало меньше, ищем коррупционные схемы.

На Донбассе Прилепин провел три года.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«В ПОЛИТИКУ НЕ СОБИРАЮСЬ»

- Есть ли у вас какие-то предположения, куда мы все идем, и что ждет в будущем?

- Много чего со мной и моими товарищами произошло на Донбассе, поэтому сейчас мое состояние в целом, как у руины и мои представления о реальности не адекватны. Я думаю, ничего плохого не произойдет. Все, кто мне был дорого, чье мнение могло что-то менять, уже умерли. За год похоронил восемь товарищей.

- Если бы вы стали президентом, какие вопросы бы решали?

- Сразу хочу сказать, что не собираюсь идти в политику, и мало в ней понимаю. Я долго работал советником у Захарченко (Глава ДНР, погиб в результате атаки 31.08.2018г. – прим. Авт.), но это маленькая государственность. Если говорить о России, я бы строил суверенную закрытую экономику. В такой богатейшей стране как наша, возможности жизни не должны зависеть от санкций, финансовых котировок, цен и дисбаланса. Объявили санкции или нет, нам должно быть все равно. Должна быть своя продовольственная и экономическая безопасность. Плохенькое, но свое. Не может одна страна делать все лучше остальных. Проблема оппозиции в том, что она меряет Россию по лучшим мировым образцам. Вот у нас машины должны быть как в Германии, медицина как в Израиле, техника, как в Японии. Но эти страны только это умеют, остального у них нет. Нет такой страны, у которой лучший балет, автопром, космос, медицина и т.д. А Россия должна со всеми соревноваться и всех обыгрывать. Вот в эту сторону надо повернуть сознание наших граждан. Будем опираться на собственные силы. Строить свою маленькую отельную на 1/6 части земли, страну (смеется).

- У вас нет ощущения, что Россия активно себя проявляет на дальних рубежах - Сирия, Венесуэла, выборы в США, но упускает ближнее направление: Украина, Грузия, Прибалтика, Белоруссия?

- Я не думаю, что мы потеряли Украину. Мы владеем там двумя отдельными географическими пространствами. Не можем просто всю Украину сожрать, поэтому держим за отдельные части тела. На Украине, конечно, скажут, что Россия проявила агрессию. Нет, просто Россия взаимодействует с политическими и военными элитами Донбасса. Донбасс, по сути, крючок на котором висит вся Украина. То же самое с Грузией и Арменией. Все в порядке. С Белоруссией тоже все ровно. Как бы Лукашенко не куролесил, его страна находится на серьезном иждивение у России, и она с него уже не соскочит. А в Венесуэле и в Сирии все проще, там легитимная власть, которая напрямую нас призывает: «Приходите и помогите». Поэтому мы в полном соответствии с мировым законодательством там действуем. У нас все нормально, мы везде работаем.

О ЛИЧНОМ:

«Насыщенный днями своей жизни»

- Кирилла Серебренникова освободили и наградили, Быков в тяжелом состоянии. Оба были вашими друзьями. Какие ощущения?

- За Серебренникова рад, пусть дадут ему что-нибудь условное и глубоко незаметное. И пусть он дальше делает свои спектакли, он невероятно талантливый режиссер, с чуждой мне эстетикой. Я его очень уважаю. Когда были жесточайшие нападки на меня со стороны либеральной братии, он всегда за меня заступался и протягивал руку. Быков большой человек, я желаю ему скорее поправиться.

- У вас никогда не возникало ощущения, что вы живете как-то неправильно?

- Нет, но есть ощущение, что я так много жил и так много уже видел. Было хорошо, плохо, честно, страстно бесстрастно. Насыщенный днями своей жизни. В целом бы и умереть уже не так страшно…

СПРАВКА:

Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года, настоящее имя Евгений Николаевич Прилепин. Писатель, публицист. После службы в армии служил в ОМОНе и учился на филфаке Нижегородского университета. Участник боевых действий в Чечне, после которых написал роман «Патологии», который принес ему первую большую славу. Последующие работы автора неизменно становились бестселлерами. В последние годы принимал участие в войне на востоке Украины. Был советником главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. С ноября 2016 года - в звании майора. Женат, имеет четверых детей.