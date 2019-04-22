«Степка нашелся!»: Полицейские вернули семье из Петербурга внедорожник и таксу, которые похитили угонщики

У семьи из Петербург теперь есть свои супергерои. Полицейские смогли отыскать похищенную таксу Степу и вернуть собакой домой живой и невредимой. Питомца похитили угонщики. Семью владелицы пса Марии ехала домой с дачи, когда остановилась у магазина на трассе "Кола" в Ленобласти, чтобы купить хлеба. В иномарке Сузуки остался дедушка и Степка. Пенсионер плохо слышит и пользуется слуховым аппаратом. Этим и воспользовались преступники. Дедушку выманили из машины, отвлекли, а когда он опомнился. Иномарка пропала... вместе со Степкой. Преступники не смогли выманить пса и забрали авто вместе с ним...

- Степе уже 7,5 лет, - вздыхает Маша. - Он у нас очень ласковый, любит людей. Но свою территорию охраняет. Он огрызается и рычит. Выбросить его из машины, было бы сложно. Мы не знаем, что с ним случилось. Пытались найти Степу вдоль трассы, но его нигде нет.

Для семьи потеря Степы стала большим ударом.

- Моя мама очень долго хотела собаку, - делится Маша. - Она плачет. Младшая сестра тоже, она теперь ни с кем не разговаривает, замкнулась. Еще нам пишут и звонят мошенники. Требуют от 30 до 60 тысяч рублей. Придумывают всякие истории, что видели нашу машину.

Степку искали всем городом Фото: предоставлено хозяевами собаки

Полицейские сразу же возбудили уголовное дело и стали искать преступников. И сейчас силовикам удалось выйти на след горе-похитителей. Их задержали в Псковской области. Те в этот момент пытались отбиться от Степки, который доблестно охранял салон машины хозяев.

- Наш пес и машина найдены, - поделилась радостной новостью с "КП-Петербург" Маша. - Полиция задержала преступников в Псковской области. Нашу машину нашли без номеров, застрявшую в грязи в поле. Преступников задержали. Степан мужественно охранял машину, угонщики не могли выбросить его из салона, он не давался в руки, лаял и огрызался! Не покинул автомобиль. Охранник он оказался прекрасный. Он не дался угонщикам.

Собака после возвращения хозяевам Фото: предоставлено хозяевами собаки

Пес был цел и невредим. Полицейские привезли Степку вместе с угнанным автомобилем. И теперь питомец вернулся к хозяевам.

- Спасибо полицейским, они сработали оперативно и поступили как добрые люди, - улыбается Маша. - Приютили собаку, дали воды и еды. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто сделал свою работу, неравнодушно отнесся к нашей ситуации.

К слову, сами преступники, предварительно, оказались жителями Мурманска. Сейчас их допрашивают полицейские.