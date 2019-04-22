Набережную Охты благоустроят за счет средств инвестора

В Петербурге активно рассматривают идеи благоустройства набережной реки Охты. И уже через несколько лет Красногвардейский район может обзавестись новым общественным пространством. Часть набережной будет преображать шведская компания Bonava. Именно она на одном из берегов водоема возводит жилой комплекс бизнес-класса. Прогулочной зоной смогут пользоваться, конечно, не только жители новостроек. Открытое пространство будет притягивать всех обитателей района.

Уже известно, что у жилого комплекса напротив устья реки Оккервиль и усадьбы-памятника Уткина дача появится пространство, в которое инвестор вложит около 100 миллионов рублей. Длина этого участка будет около 300 метров, а в ширину пешеходная зона составит 20 метров.

– Набережная будет обустроена таким образом, чтобы здесь было интересно проводить время людям разных возрастов и увлечений, – отметили в пресс-службе компании Bonava.

Первый этап благоустройства завершится в конце 2020 – начале 2021 года. Фото: bonava.ru

Поэтому на небольшой части берега появится как место для активных ребятишек, так и для неспешного отдыха взрослых. На набережной со стороны проспекта Шаумяна сделают детскую площадку с качелями-гнездами, горками и песочницами. Не обойдется и без велодорожек. Ведь набережные – одно из самых популярных мест для любителей крутить педали.

– Велодорожки организованы таким образом, чтобы жители могли проложить маршрут как по набережной, так и по территории всего жилого квартала, – отметили в компании.

Еще одно место для любителей двухколесной езды – велокафе. На набережной разместят специальный стол, за который можно «присесть», не слезая с велосипеда. И перекусить или отдохнуть по дороге. Появится на набережной и еще одно место, где можно посидеть с друзьями. Это будет высокий деревянный стол со стульями вокруг. А рядом появится и зона с уличными гамаками – и для детей, и для взрослых.

На набережной Охты появятся детская площадка, спуски к воде, велодорожка и зоны отдыха. Фото: bonava.ru

Центром этой части набережной станет амфитеатр со спуском к воде. Его оборудуют деревянным настилом. А ступеньки будут разной величины, чтобы можно было и посидеть, и спускаться к воде.

Не обойдет стороной инвестор и проблему озеленения. На у Охты высадят дополнительные кустарники и крупные деревья – ивы, березы, сосны.

– Первый этап работ завершится в конце 2020 – начале 2021 годов. Полностью благоустройство должно быть завершено в 2024 году вместе со сдачей последних жилых корпусов, – отметили в пресс-службе компании.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Стать красивее благодаря инвестору сможет и более протяженная часть набережной Охты. Это территория около километра длиной, которая примыкает к общественному пространству ARTPLAY SPb. Проект реконструкции компания на прошлой неделе представила на урбанистическом форуме «Неделя городских изменений» в Петербурге. Его разрабатывали совместно с администрацией Красногвардейского района.

– Это должно быть место, куда будут приезжать люди со всего Петербурга. Мы же с вами ездим в «Севкабель» или «Новую Голландию». Очень важно, чтобы такое место появилось и здесь. Ведь набережная Охты уходит за кольцевую дорогу, и у нас есть огромное пространство для реализации наших возможностей, – отметил глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

На берегу Охты развесят всесезонные гамаки. Фото: bonava.ru

Преображать береговую зону планируют в том же стиле – с кафе, велодорожками и местами для отдыха. Кроме того, предлагают сделать доступный для всех горожан причал и смотровые площадки у воды.

Во время «Недели городских изменений» врио губернатора Петербурга ознакомился с проектом и поддержал его. При этом Александр Беглов отметил, что важно учитывать мнение петербуржцев. И опираться на то, какой они видят комфортную зону отдыха.

– Очень важно вовлекать горожан в обсуждение проектов развития и преобразования города, – подчеркнул Александр Беглов.

В начале апреля врио губернатора посещал Красногвардейский район с рабочим визитом. Во время общения с Александром Бегловым местные жители подняли вопрос благоустройства набережной Охты.