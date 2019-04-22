«Волочкова в ужасе»: Матильда Шнурова продемонстрировала идеальный шпагат

В последнее время стало модно публиковать фотографии с идеальной растяжкой. Шпагаты напоказ устраивает в соцсетях не только балерина Анастасия Волочкова, но и телеведущая Ксения Собчак, и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Недавно свое умение поднять ногу выше головы продемонстрировали актриса Алена Хмельницкая и юный фигурист Саша Плющенко.

Вот и экс-супруга лидера группировки «Ленинград» Матильда Шнурова решила показать свои умения в данной области. Ресторатор опубликовала в Instagram соответствующий пост, сообщив подписчикам, что растяжке она посвятила целых три года.

Матильда Шнурова продемонстрировала поклонникам идеальный шпагат.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мой первый шпагат был в 21 год. Он получился случайно после очень интенсивной тренировки. Он не был идеальным, конечно, я едва коснулась пола. Но меня это очень мотивировало заняться растяжкой. И я посвятила этому 3 года, занимаясь 3 раза в неделю, чтобы достичь такого шпагата, который есть сейчас, - написала в соцсетях бывшая жена Сергея Шнурова. - Я обожала эти занятия, несмотря на боль, и слезы, и трясущиеся коленки. Теперь мне достаточно 1 тренировки в неделю, просто чтобы поддерживать форму. И я знаю, почему мне это легко даётся - потому что мне очень нравится этим заниматься. И я думаю это главное в спорте, движении, самосовершенствовании. Искать то, что твоё. Что делает тебя сильнее и не только физически, но и эмоционально. То, что помогает тебе воспитать в себе лучшее из любви к себе.

«Значит только через боль и слезы», «Мне вот всегда было интересно, а зачем нужен шпагат в реальной жизни, если ты не балерина? Ну, так, если честно? Я никого не хочу обидеть или задеть, просто чистое любопытство», «Спорт вызывает у меня депрессию!», «Матильда, какая грация!», «Волочкова в ужасе!», - ответили звезде поклонники в комментариях.