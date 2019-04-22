Меценат Вячеслав Заренков о празднике «КипРус»: «Гости из 19 стран пели на разных языках и понимали друг друга»

«КипРус» третий раз пройдёт на Кипре 1 мая. Большой семейный праздник на острове традиционно начнётся с богослужения в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Святых в земле русской Просиявших и продолжится концертом, на котором перед русской общиной и другими гостями выступят лучшие артисты из нашей страны.

И все это — по инициативе и под покровительством не какого-нибудь греческого миллионера, а нашего, петербургского, мецената Вячеслава Адамовича Заренкова — Заслуженного строителя России, профессора, архитектора, художника и основателя фонда «Созидающий мир». Именно его силами в 2017 году в Тамассоской Митрополии на Кипре засверкали купола храма в русском стиле.

В преддверии фестиваля благотворитель рассказал, чем «КипРус» стал для русской общины за два года и чего ждать на празднике этой весной.

МЕСТО СИЛЫ

Идея фестиваля возникла чуть ли не сразу после открытия храма на Кипре. На его территории, оформленной в русском и греческом стилях, сразу были обустроены детские площадки, просторная сцена и зоны отдыха. Разумеется, вся эта красота не осталась без внимания местных жителей.

Фестиваль проходит на территории Храма Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Святых в земле русской Просиявших.Фото: Личный архив

— Появилась великолепная площадка для массовых мероприятий. Сюда потянулись люди не только из окрестностей, но и со всего Кипра. Стали приезжать и гости из других стран. Так место стало культурным и духовным центром острова и особенно полюбилось русскоязычному населению. Тогда-то и пришла идея проводить здесь ежегодный греко-славянский фестиваль, — рассказал Вячеслав Заренков.

По его словам, на Кипре больше, чем в других странах, ощущается присутствие фонда «Созидающий мир». Здесь даже работает его филиал.

— Отсюда пошёл проект «Мир глазами русских художников», в рамках которого наши живописцы при поддержке фонда путешествуют по разным странам, участвуют в пленэрах и запечатлевают красоту мира. Сегодня Кипр — самая дружелюбная православная страна, — уверен меценат.

Одной из трех своих Родин Вячеслав Заренков считает именно Кипр.Фото: Личный архив

ФЕСТИВАЛЬ СЧАСТЬЯ

Праздник начинается с богослужения и проходит при храме. Однако, по словам Заренкова, «КипРус» нельзя назвать ни религиозным, ни светским фестивалем.

—На Кипре очень сложно провести черту между светским и религиозным. Да и на фестивале ты понимаешь, что и не нужна она, эта черта. После богослужения начинаются выступления, беседы, развлечения. Люди общаются, радуются солнцу и близости к Храму, приобщаются к прекрасному — царят мир, добро и взаимопонимание, — подчеркнул Вячеслав Адамович.

Фестиваль объединяет людей разных стран и культур.Фото: Личный архив

Он вспоминает, как на «КипРусе» гости из 19 стран взялись за руки и экспромтом пели песни на разных языках.

— Пели и понимали друг друга! И невозможно определить, на каком уровне, светском или религиозном, было это понимание. «Да и не нужно вовсе определять», — считает Заренков.

Фестиваль, как и храм, сразу же полюбился его гостям. Уже второй «КипРус» собрал девять тысяч человек, половина из которых русскоговорящие. Для коммерческого мероприятия это было бы однозначным успехом. Но «КипРус» — это история не о деньгах, а о добре и любви к человеку и богу. Это, кстати, поняли и отечественные артисты.

— Сегодня многие звёзды считают за честь выступить на сцене фестиваля. В этом году из России приедут Юрий Охочинский, Владимир Целебровский и Пелагея, а 3 мая выступит Борис Гребенщиков. Греческая сторона тоже готовит звёзд, — поделился основатель фонда.

Культурную программу готовит и греческая сторона.Фото: Личный архив

Дату для праздника выбрали неслучайно. Вячеслав Адамович считает, что это самое замечательное время на Кипре.

—Чудесная погода, нерабочие дни, множество отдыхающих из России, Украины и Беларуси. Ну и само самой, 1 мая — это мир, согласие, взаимопонимание! — объяснил он.

Особенным третий «КипРус» сделают не только всемирно известные артисты. К утренней службе в храм прибудут из Греции святые мощи апостола Андрея Первозванного. Раньше они хранились в древнем храме Святого апостола Андрея в городе Лутраки Коринфской области. Рядом с этим храмом находится пещера, в которой, согласно преданию, укрылся Святой апостол Андрей, спасаясь от преследования римских солдат. На Кипре святые мощи примут по всем правилам православной церкви.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Конечно, любой фестиваль — это прежде всего веселый праздник. Но есть у «КипРуса» и сакральный, глобальный смысл.

— Наша миссия — объединить людей разных национальностей с помощью общих культурных и духовных ценностей. Мы приносим в мир дружбу, согласие, гармонию! Наша маленькая большая планета Земля нуждается в защите от раздоров, ссор и конфликтов. Фестиваль, как одно из многих других мероприятий, призван помочь сохранить спокойствие в мире, — отметил меценат.

У праздника есть не только культурный, но и сакральный смысл.Фото: Личный архив

Кстати, Храм в честь святых на земле Русской просиявших и Апостола Андрея Первозванного, на территории которого проходит фестиваль, тоже вносит свой вклад в укрепление дружеских отношений между нашими странами. Ведь у него есть брат-близнец в Петербурге: Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, или Спас на Каменке! И вскоре зёрнышко мира и добра «КипРуса» может прорасти и на русской земле.

— Мы уже прорабатываем концепцию подобного фестиваля в Петербурге. Это будет своеобразный мост, объединяющий два Храма, две страны. Мы хотим сделать так, чтобы люди на обеих территориях видели и слышали друг друга, чтобы они вместе пели песни и радовались, — рассказал профессор.

По его мнению, греки и русские — два братских народа, и никто не сможет эту связь разорвать.

—Никакие склоки и раздоры на политическом и чиновничье-церковном Олимпе не в силах их поссорить. Православная Церковь едина, православные греки, киприоты, славяне и другие народности едины в вере. И она непоколебима! — уверен Вячеслав Адамович.

Возьмемся за руки, друзья.Фото: Личный архив

ХРАМ ИЗ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

Конечно, после фестиваля жизнь храма не останавливается. Сегодня о нем знают во всем мире. Он даже вошёл в путеводитель по Кипру. Да и гиды с удовольствием рекомендуют это красивейшее место.

— Вот, к примеру, в прошлом году храм посещали паломники из Латинской Америки, Австралии, Филиппин, Китая и Японии. Это далеко не весь список. Совсем недавно крестили 12 уже взрослых филиппинок. Приезжают много пар венчаться. По выходным храм посещают тысячи людей, более трёх сотен причащаются, — отметил Заренков.

Он добавил, что особенно храм нравится русскоговорящим прихожанам – ведь службу здесь проводят «отечественные» батюшки на русском языке.

Русская община на Кипре довольно велика: около 70 тысяч человек. Несмотря на множество существующих здесь объединений и советов, русские на острове разобщены... Одна из целей храма и фестиваля как раз и заключается в том, чтобы исправить эту ситуацию.

— Много пенсионеров просто приехали сюда жить, работающих же не более 10 процентов. Многие девушки вышли замуж за киприотов и создали семьи, привезли родителей. Еще десять процентов — это творческая интеллигенция: художники, артисты, писатели, музыканты. Здесь все живут спокойной, размеренной жизнью, особо не вмешиваясь в жизнь других людей, — подчеркнул основатель фонда «Созидающий мир».

К слову, Кипр Вячеслав Адамович считает третьей своей родиной, а о первых двух — можно прочесть в стихотворении его супруги Галины Заренковой.

ТРИ РОДИНЫ:

Есть на свете родная страна,

Где я вырос, учился, любил.

Это Родина в жизни одна,

Я её не менял, не забыл.

Но на память приходят года.

Я судьбу свою... благодарю

Есть три Родины у меня,

Всех их сильно и нежно люблю.

Беларусь — ты моя колыбель,

А Россия — моё становление...

Кипр — райский божественный день,

Глас святой и святое явление.

Я люблю вас как жизнь, как судьбу,

Что дана на века, навсегда.

Я без вас не спою, не смогу,

Не осилю беду никогда.