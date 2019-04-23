Советскому фильму «Гамлет» 55 лет: Смоктуновский едва не ослеп, а Вертинской выщипали брови

Шекспир - рекордсмен среди других писателей, чьи произведения воплощали на большом экране. И снимали больше не романтичную историю «Ромео и Джульетта», а трагедию «Гамлет». Главным вопросом: «Быть или не быть?» - задавались десятки актеров и режиссеров, но именно ленфильмовская черно-белая версия стала настоящим шедевром.

- Даже скупые на похвалы британские искусствоведы и кинокритики признали, что это лучшая экранизация Шекспира, - говорит историк киностудии «Ленфильм» режиссер и писатель Александр Поздняков. - Об успехе свидетельствовали награды, полученные на кинофестивалях в Сан-Франциско, Венеции, Сан-Себастьяне, премия Британского киноинститута в номинации «Фильм года» и восхищение зрителей.

Легендарная кинолента отмечает юбилей - 55 лет. «Комсомолка» расскажет интересные факты, о которых прежде еще никто не писал.

Первое, что видит зритель при входе в здание «Ленфильма» - башенные часы с тех самых съемокФото: Артем КИЛЬКИН

ПОЛУВЕКОВОЙ РЕКВИЗИТ

Первое, что видит зритель при входе в здание «Ленфильма», - башенные часы. Это лишь часть реквизита, которая сохранилась от замка Эльсинор, построенного специально для съемок. Режиссер, поездивший по миру, видел настоящий Эльсинор и твердо заявил: датский вариант нам не подходит. Он принес художникам открытку с изображением какого-то замка на юге Франции и сказал: «Вот то, что нужно».

- За проект отвечал художник кино Георгий Кропачев, - продолжает историк Поздняков. - Замок на обрыве у Балтийского моря построили с нуля из дерева, фанеры и бетона за полгода. В его создании приняла участие и петербургская художница Инна Зайцева. Кстати, она одна из немногих, кто еще жив из той съемочной группы. Куранты Эльсинора с настоящим часовым механизмом и движущимися фигурками созданы ее руками. Прошло уже более полувека, а эти часы до сих пор восхищают!

Обрыв в поселке Кейла-Йоа, где был замок, стал туристической достопримечательностью под названием «Скала Гамлета».Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, замок был внушительным строением. В основе пятнадцать башен по восемнадцать метров каждая. Они встали в своеобразную тесную и давящую на человека галерею. Все работало на атмосферу.

- Жаль, он не сохранился, - вздыхает наш собеседник. - Вообще по правилам того времени нельзя было оставлять никакой реквизит. Помню, как пришлось сжечь замок после создания фильма «Король Лир», который тоже снимал Козинцев. С этим строением было проще - его разобрали. Тем не менее память жива. Сейчас этот обрыв в поселке Кейла-Йоа в Эстонии стал туристической достопримечательностью под названием Скала Гамлета.

Но не все съемки проходили там. Нагнетавшие атмосферу тучи и мощные волны специально ловили на Баренцевом море, а самый знаменитый в мировой литературе монолог «Быть или не быть…» снимали в Крыму.

Историк киностудии режиссер и писатель Александр Поздняков провел настоящее исследование по экранизациям английских авторовФото: Артем КИЛЬКИН

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

Роль Гамлета в картине сыграл Иннокентий Смоктуновский. Причем Козинцев его выбрал задолго до начала съемок.

- Григорий Михайлович увидел молодого актера в учебном фильме «До будущей весны» режиссера Виктора Соколова, - продолжает историк. - Снимали в пятом павильоне «Ленфильма». Козинцев проходил мимо, решил заглянуть. И вдруг понял, что Гамлет, о котором он бредил несколько лет, найден: кошачья пластика, прямая спина, аристократические манеры, светлые волосы, нордическая внешность и необычайная творческая индивидуальность - все сошлось в одном артисте.

Иннокентий ради этой роли отклонил немало лестных предложений от других режиссеров: Тарковский предлагал ему роль Андрея Рублева, а Бондарчук - Андрея Болконского. Однако, по словам Смоктуновского, он ничуть не пожалел: принцу датскому артист отдал не только силы и опыт, но и кусок жизни.

- Он был настолько убедителен в кадре, что британцы на премьере в Лондоне, желая сделать приятное, даже подали ему коня: видимо, думали, будто он каждый свой день начинает со скачек, - смеется Поздняков (об этой детали он рассказал в статье, опубликованной в сборнике «Санкт-Петербург - Великобритания: XVIII-XXI вв», серия «Санкт-Петербург и мир». - Прим. ред.). - Иннокентий Михайлович отнесся к этому с юмором, с достоинством и под аплодисменты проехал по Гайд-парку в седле вместе с другими любителями верховой езды.

Офелия давалась нелегко юной артистке, приходилось буквально сходить с ума на площадке.Фото: Артем КИЛЬКИН

На роль Офелии режиссер пригласил юную, но уже очень популярную Анастасию Вертинскую. У нее была идеальная фактура: восемнадцать лет, чистота, хрупкость, внешность эпохи раннего Возрождения. Козинцев принес гримерам фотографию статуи без глаз и пояснил, что ему требуется такое лицо. Ради этого волосы актрисы покрасили перекисью водорода, лицо выбелили, выщипали брови и убрали ресницы. На Западе Вертинскую окрестили «Вивьен Ли советского экрана», хотя образ совершенно другой.

Особое место в картине занимает музыка. Композитор Дмитрий Шостакович писал сопровождение к театральной постановке «Гамлет», которую также ставил Козинцев, но когда узнал, что готовится фильм, специально для него создал абсолютно другой материал.

Наряды главных героев и череп Йорика с тех съемок можно увидеть в музее киноцентраФото: Артем КИЛЬКИН

- В этой киноленте много известных имен и лиц, однако есть и те, кого мы никогда не узнаем, - добавил мистики историк Поздняков. - Буквально несколько лет назад я случайно обнаружил, что в создании картины принимал участие известный ленфильмовский каскадер Виталий Щенников. Он играл роль тени отца Гамлета, и, как ни парадоксально, эта работа стала главной в его жизни. В фильме он появляется на несколько мгновений, к тому же его лицо скрыто маской. О какой популярности можно говорить! Но актер всегда вспоминал эту работу как труд, потребовавший от него большого напряжения и духовного сосредоточения. По ходу съемок режиссер требовал от актера неспешного и величественного движения. Все это в соединении с музыкой Дмитрия Шостаковича обретало некий мистический трепет.

Фильм Григория Козинцева был первой русской экранизацией и можно сказать, что единственной - за классический сюжет никто из наших режиссеров пока не бралсяФото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Фурцева хотела сделать фильм цветным, но режиссер не позволил

Один из вопросов, которым задаются современники: почему фильм черно-белый, ведь в то время уже снимали цветные? На это тоже есть свой ответ. Даже министр культуры СССР Екатерина Фурцева, которая дала деньги на экранизацию Шекспира, требовала, чтобы фильм был цветным, однако режиссер считал, что это убьет трагичность и особую атмосферу, поэтому снимал на черно-белую пленку. Для того чтобы изображение было более выразительным, он использовал мощные софиты, которые стоили здоровья Иннокентию Смоктуновскому. Актер постоянно находился в слепящем свете и после съемок отправился лечиться в глазную клинику. Проблемы со зрением были у него до конца жизни.

«Гамлет» вышел на экраны в 1964 году, к 400-летию со дня рождения Шекспира. Фильм Козинцева был первой русской экранизацией и, можно сказать, единственной - за классический сюжет никто из наших режиссеров пока не брался.