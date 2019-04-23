Диспансеризация-2019: кому из петербуржцев положен плановый осмотр врачей

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Диспансеризация – своего рода профилактика, чтобы ее пройти – жалобы не нужны. Диспансеризация помогает предотвратить или выявить «спящую» болезнь, на ранней стадии «поймать» такие серьезные заболевания, как онкология, сахарный диабет, инфаркт миокарда – то есть те, от которых чаще всего сейчас умирают люди. Например, рак груди или прямой кишки на ранних стадиях практически не беспокоят. Но, если их запустить, они очень сложно поддаются лечению. А реальные симптомы, к сожалению, проявляются уже на поздних стадиях.

Отказаться, конечно, можно. Это не принудительное мероприятие, никаких санкций за отказ не последует. Но, мы бы вам не советовали. Тем более, что в следующий раз вас позовут только через три года. Дело в том, что плановая диспансеризация проводится раз в три года, начиная с начиная с 21-летнего возраста. При этом, не важно в каком месяце у вас день рождения. Обратиться к врачам можно на протяжении всего календарного года.

В итоге вам выдадут паспорт здоровья, в котором отметят результаты осмотра, а также впишут группу здоровья. Этот документ будет храниться у вас.

Если вы не хотите проходить какие-то определенные обследования, то можете отказаться только от них. Это не лишит вас права на другие осмотры или анализы

И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Пройти диспансеризацию может абсолютно любой петербуржец, неважно работает он, учится или сидит дома. Главное – наличие паспорта и полиса ОМС. Просто сказать, что вы идете на диспансеризацию. Закон тут на стороне вашего здоровья. Работодатели обязаны обеспечивать своим работникам условия для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Вам даже отгул не придется брать, пропущенные дни зачтут, как рабочие.

Первый этап диспансеризации в среднем занимает от одного до трех дней, в зависимости от возраста. Кроме того, районные поликлиники работают и по субботам.

Обычно все делается за два визита: первый визит занимает ориентировочно от 3 до 6 часов, в зависимости от возраста и объема исследований, второй – через несколько дней – это поход к терапевту для заключительного осмотра и подведения итогов. Иногда это все укладывают в один день.

А ЕСЛИ ЧТО-ТО НАЙДУТ?

- Диспансеризация проводится в два этапа. Первый – скрининговый - единый для всех с небольшими поправками на возраст и пол пациента. По его итогам врач определяет вашу группу здоровья, и решает нужно ли направлять вас на второй, более углубленный этап. Если он сочтет ваши жалобы весомыми, то скорей всего, направит к нужному специалисту или добавит добавить обследования, которые сочтет необходимыми. Обратите внимание, вы имеете право отказаться от любого из имеющихся в списке исследований. Если же вы недавно проходили каких-то врачей и есть свежие результаты, возьмите их с собой. Все обследования в рамках первого и второго этапа бесплатны. Далее все исследования назначаются в рамках общих стандартов по тому или иному заболеванию.

НА ЗАМЕТКУ

В 2019 году диспансеризации подлежат все, родившиеся в годах: 2001,1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920.

Кроме того, есть горожане, которые имеют право на ежегодную диспансеризацию. Это инвалиды, в том числе Великой Отечественной войны, почетные труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.

Если ваш год попадает под диспансеризацию, вам придет оповещение от страховой компании с напоминанием о том, что пора проверить здоровье.

Идти надо в районную поликлинику по месту вашего жительства. Из документов паспорт, полис, СНИЛС и медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/У). Сначала идете к своему терапевту либо в кабинет медицинской профилактики. Там вы заполните информированное согласие и вас направят к специалистам

КОНКРЕТНО

Что включает в себя первый этап диспансеризации

От 21 года

- анкетирование (узнают ваши вредные привычки, хронические заболевания и прочие анамнезы)

- Измерение роста, взвешивание, расчет индекса массы тела и прочие антропометрические действия

- измерение давления

- определение в крови уровня холестерина и глюкозы

- определение суммарного сердечно-сосудистого риска

- флюорография легких

- индивидуальное профилактическое консультирование

- итоговый осмотр терапевта

От 30 лет

Осмотр фельдшера (акушерки) или врача-гинеколога, включая взятие мазка на цитологическое исследование (для женщин до 60 лет)

От 36 лет

- электрокардиография (для мужчин)

От 39 лет

- маммография (для женщин до 49 лет)

От 45 лет

-Электрокардиография (для женщин)

От 60 лет

Измерение внутриглазного давления

КРОМЕ ТОГО

Один раз в два года

- Маммография обеих молочных желез (для женщин от 50 до 70 лет)

- Анализ кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет)

Для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года:

- Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови