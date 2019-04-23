Охранник университета в Петербурге ударил беременную кошку об пол, котят не спасли

В стенах университета ЛГУ имени Пушкина, который находится в одноименном городе Пушкин в Петербурге в понедельник, 22 апреля, произошел инцидент, который вызвал бурю эмоций и большой резонанс в обществе. Охранник данного вуза психанул, схватил забежавшую в помещение учебного заведения кошку и с силой ударил ее об кафельный пол. Разумеется, студенты взяли в свои руки ситуацию, чтобы наказание достигло жестокого «защитника».

Охранник ЛГУ имени Пушкина в Петербурге ударил беременную кошку об пол .

- Инцидент произошел в коридоре-переходе между универом и общагой, - пояснили «КП-Петербург» студенты ЛГУ имени Пушкина.

Как рассказали ученики вуза, вообще на территории учебного заведения и общежития, которые располагаются рядом, животным находиться нельзя. Тем не менее, вокруг здания часто бегают уличные кошки, которых все знают, периодически гладят и подкармливают.

- Она очень толстенькая была, - рассказала одна из студенток про несчастную беременную кошку. - Так как я в этом всем не разбираюсь, подумала, что она просто переела.

Тем утром в понедельник студентки вуза уже выносили пострадавшую кошку из здания, чтобы чтобы никто из охраны ее не заметил. Однако животное все же пробралось снова внутрь.

- Кошку на видео снимал студент юридического факультета для своей девушки. Просто милая беременная кошечка, - рассказали студенты.

Далее на видео видно, как мужчина в служебной форме хватает рыжую будущую мать за шкирку и с силой бьет ее о кафельный пол в коридоре. Парень, который в это время снимал все на смартфон начал кричать, однако в драку с охранником не полез.

- Говорят, что кошка царапнула охранника, когда тот пытался ее убрать и он разозлился, - высказала одну из версий собеседница «КП-Петербург».

Личность жестокого охранника пока что не установлена. В целом ученики рассказывают, что сотрудники охраны у них не самые дружелюбные и приветливые люди.

- Они грубоваты - это известно всем. Бывают, хамят, так что лучше с ними не контактировать, - отметила одна из студенток.

В основной своей массе студенты плохо помнят этого сотрудника. Сначала многие подумали на одного из «сторожей», однако потом выяснилось, что это не он, а другой, новенький охранник. В университете он проработал совсем недолго. По словам студентов, этого живодера уже уволили с должности. Сегодня 23 апреля на работу он уже не вышел.

- Администрация ЛГУ разбирается в происшествии на территории общежития.

Во время исполнения своих служебных обязанностей сотрудник ЧОП превысил служебные полномочия и проявил крайнюю жестокость. В результате его действий пострадало животное, которое не должно было находиться на территории учебного корпуса и общежития. Администрация университета категорически осуждает такие действия по отношению к животным. Будет проведено официальное расследование случившегося. Администрация вуза также проведет беседы с сотрудниками ЧОП для того, чтобы избежать повторения таких шокирующих инцидентов в будущем, - официально заявили в университете.

Вообще этот случай вызвал очень большой резонанс. Буквально через 30 минут после того, как было опубликовано видео, о происшествии знали уже все студенты вуза, которые считают, что увольнение – недостаточное наказание для жестокого ЧОПовца. Некоторые поговаривают о том, что надо идти дальше и писать жалобу и заявление в полицию.

Что касается кошки, то ее после жестокого избиения студенты отнесли к ветеринару. Там врачи прилагали усилия, привели животное в нормальное состояние, однако котят сохранить не смогли. Сейчас ее забрали неравнодушные люди домой, выхаживать.