eBay для чайников: Как стать успешным продавцом

КУРС НА ЭКСПОРТ

Отечественный офис компании открылся в 2012 году. Начал с развития импорта, а чуть позже взялся и за экспорт. Сегодня eBay в России отвечает за бизнес в 120 странах.

—Есть стереотип, что eBay специализируется только на аукционах и бэушных вещах. Но это не блошиный рынок, а огромный молл в интернете, где есть как большие дистрибьюторы, так и совсем маленькие предприниматели, которые продают новые вещи по фиксированной цене, — отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. —Вы можете найти все: и редкие коллекционные товары, и брендовую одежду, и только что вышедший в продажу ноутбук.

Продвигать отечественных продавцов компании помогает и государство: Российский экспортный центр и правительства регионов.

—В этом году мы запускаем проект «Регионы экспорта», а также разработаем пилотную схему применения нулевой ставки НДС для трансграничных продаж, — поделился Кретов.

По его словам, из-за налогов предпринимателям из России сложнее назначать привлекательную цену и конкурировать с иностранцами. А нулевая ставка позволит снизить стоимость товаров на 20 процентов.

—Законодательство предусматривает возврат НДС не только оптовым, но и розничным экспортерам. Однако на практике это сложно из-за волокиты с документами. Мы предлагаем перевести их в электронный вид. Практически все готово, нужен только новый регламент. Вполне вероятно, что вскоре наша программа заработает, — предположил гендиректор.

По его подсчётам, только эта мера увеличит российский экспорт на 400 миллионов долларов в ближайшие годы.

Глава российского офиса крупнейшего интернет-магазина в мире Илья Кретов рассказал «КП», с чего начать свое дело в сети и чем заинтересовать иностранных покупателей

5 ВОПРОСОВ НАЧИНАЮЩЕГО ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Дорого ли стать продавцом?

Многие предприниматели не начинают продавать за рубеж лишь из-за мифа о больших тратах.

—Стоит это целых... ноль рублей. Предприниматель не тратит ничего на регистрацию на eBay и размещение товаров. У 70 процентов наших продавцов нет даже своего сайта, — отметил Кретов.

Чем заинтересовать зарубежных покупателей?

Среди иностранных покупателей уже несколько лет лидируют товары из категории «Мода». На неё приходится около трети всей выручки российских продавцов. Популярны также категории «Электроника» (14%), «Товары для дома» (14%) и «Коллекционные товары» (10%).

—По ощущениям продавцов, самые привлекательные для экспорта — винтажные, коллекционные вещи. Редкие часы, хоккейные карточки, советские значки — все это мало кому нужно в России, но очень высоко ценится за границей, — поделился глава российского eBay.

С чего начать дело в сети?

Оценить, сможете ли вы справиться с ростом заказов и хорошо ли изучили поле, на котором собираетесь развивать бизнес.

—Ваш рейтинг на маркетплейсе (интернет-платформе для продажи товаров – прим. ред.) зависит не только от качества вещи, сроков доставки и полноты описания, но и от общения с клиентом. Оно должно быть оперативным и честным, чтобы покупатель не разочаровался, а ожидания соответствовали реальности. Высокая оценка потребителей поднимет ваши объявления выше в поиске и увеличит количество заказов, — объяснил Илья.

Как ещё привлечь покупателя?

Товар с неконкурентной ценой не будет популярен. Лучше включать доставку в стоимость товара, тем самым делая ее бесплатной для клиента.

—Это простой психологический ход, который позволяет сделать предложение привлекательнее, — уверен Илья.

Куда пойти учиться?

В конце 2018 года eBay запустил «Академию экспорта» совместно с университетом Синергия. Там учат

—Мы учим работать с маркетплейсом, оформлять документы, обращаться с платежами и вести коммуникацию с иностранными покупателями, — рассказал Илья.

ЦИФРА: 25 тысяч активных продавцов из России было на eBay в 2018 году. Среди самых успешных - производители необычных развивающих детских игрушек, ювелирных украшений, авторских автозапчастей и редких музыкальных инструментов.