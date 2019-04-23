Алексей Герман-младший о кино и профессии: «Отец советовал «работай каждый съемочный день, как последний»

Известный режиссер и сценарист, продолжатель великой династии деятелей кино Алексей Герман-младший сейчас занимается работой над новой картиной, которая расскажет историю девушек-летчиц, которые во времена Великой Отечественной войны бороздили небо на истребителях, борясь за победу. Секретов сценария и сюжетных линий мастер пока что не выдает. Однако во вторник, 23 апреля, в эфире передачи «Культурные люди» на Радио «КП-Петербург» Герман приоткрыл небольшую завесу тайн.

- Новая картина о девушках-летчицах, которые появились в 1942 году. Про войну и в какой-то степени про любовь. Сценарий еще не готов, мы его совершенствуем. Мы будем строить большое количество реплик самолетов - семь Як-1, два Ил-2, «Юнкерсы». Мы будем создавать все руками, стараться делать это один в один, - поделился Алексей Алексеевич.

- Я не хочу делать блокбастер. Я не знаю, что такое блокбастер. Я не умею это снимать. Я не скажу, что наш фильм основан на реальных событиях. Конечно это некое преувеличение. Когда ты снимаешь про войну, то надо делать это, погрузившись в историю, быть честным с самим собой и испытывать эмоцию. Важно, чтобы фильм был хороший. А зритель примет или не примет, это не столь больше значение. Я думаю, будет все в порядке с этим, - задумчиво отметил режиссер.

По словам Германа-младшего, новая картина еще находится на начальной стадии: прорабатывается сценарий, ищутся деньги для съемок.

«Довлатов»

- С точки зрения кассы – это самый успешный фестивальный фильм в истории русского кино, - заметил Алексей Алексеевич. - С точки зрения мирового – это картина, которая вышла на всех континентах. Она была куплена Netflix.

Картина Алексея Германа-младшего «Довлатов» вышла в прокат 1 марта 2019 года. Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Лента далеко не всеми была принята позитивно. У многих зрителей вызвало отторжение то, что на роль русского писателя Герман выбрал сербского актера Милана Марича.

- Нам приходило много заявок от актеров, которые очень хотели снимать Довлатова. Касательно серба, мне кажется, что он замечательный артист, настоящий мужик. Часть наших актеров не могли бы сыграть Довлатова, потому что им не очень интересны женщины. Это не хорошо и не плохо. Мы отсмотрели огромное количество артистов в России, лучшие пробы были у Ивана Урганта.

При этом, негативные отзывы о ленте режиссера волнуют мало.

- Часть людей у нас ее восприняли резко негативно. Писателю Быкову картина страшно не понравилась. Она вызвала отторжение у московской около культурной тусовки. Вокруг картины было много дискуссии, на протяжении месяца про нее выходило 3-4 статьи. Кто-то говорил, что я продался Госдепу и показал в фильме все хуже, чем на самом деле было. Мне глубоко все равно как она была воспринято. Когда картина выходит в Италии, Испании и так далее, значит, что она будет иметь долгую жизнь. И мне приятно, что на фильм пришло много людей.

Герман-младший приоткрыл тайну о своей новой картинеФото: Олег ЗОЛОТО

Об отце

Как известно, отец Германа-младшего знаменитый советский и российский деятель кино, режиссера Алексей Юрьевич Герман. Он стал автором таких великих картин как «Двадцать лет без войны», «Хрусталев, машину!» и законченного уже после его смерти фильма «Трудно быть богом». Из фильмов отца любимый у Алексей Алексеевича - «Мой друг Иван Лапшин». Разумеется, на начале своей режиссерской деятельности Герман-младший понимал, что влиятельное имя отца может дать большой трамплин для его дальнейшей деятельности. Однако всегда считал, что это обстоятельство, которым не надо кичиться, а успехов достигать своим собственным трудом.

- Я учился во ВГИКе на платном. Конечно, меня бы взяли на бюджет. Как может не поступить к одному другу сын другого друга? Но не справедливо было бы, если бы во ВГИКе меня взяли на бюджетное место, - отметил Герман-младший.

- Отец советовал «снимай каждый съемочный день, как последний». Но «Ленфильм» тогда и сейчас – это не одно и тоже, - заметил режиссер.

Кино сейчас

- У нас выросла доля русского кино. В начале 2000-х она тоже была высокая. Насколько оно возрождается? В среднем появилось больше приличных картин. Кино, которое приближается, например, к Тарковскому, нет. У нас есть новый Рязанов или Данелия? Нет. Вымерли. Плохие мастера, плохая редактура, отсутствие квотирование нашего кино.