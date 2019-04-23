Цирк дю Солей покажет в Петербурге шоу «ТОРУК – Первый полет»

Уже совсем скоро жители Санкт-Петербурга смогут окунуться в волшебный мир фантастики и циркового искусства. Знаменитый Cirque du Soleil (Цирк дю Солей) представит в Северной столице шоу, поставленное по мотивам фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».

Что ожидать зрителям и как создавалось уникальное представление читателям «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» рассказала Дженни Малле, пресс-секретарь шоу «ТОРУК – Первый полет» от Cirque du Soleil.

- Почему вы решили поставить шоу по мотивам знаменитого фильма «Аватар»?

- Многие годы Cirque du Soleil и Джеймса Кэмерона связывало творческое сотрудничество и над рядом других проектов. Если вы помните, «Аватар» вышел почти десять лет назад, в 2009 году, и буквально перевернул представление о киноиндустрии, подняв ее на новый уровень. «Аватар» побил все абсолютные рекорды продаж по кассовым сборам, превратившись в культовый блокбастер. За время работы над своим фильмом Кэмерону удалось создать очень богатый, детальный и структурированный мир, который тут же нашел отклик в сердцах людей во всем мире, которые посмотрели фильм. И идея оживить Пандору в шоу была вполне оправданной, и работа над созданием шоу не заставила себя долго ждать.

Арена цирка превратилась в далекую Пандору. Фото: Пресс-служба Cirque du Soleil

- Как создавалось шоу «ТОРУК – Первый полет»?

- Над созданием шоу мы работали около пяти лет, но и это еще не все. После начался репетиционный период, который продлился три месяца. Пожалуй, самым сложным было то, что по задумке создателей шоу должно было превратиться в некий нарратив, в рассказ о событиях одного удивительного народа. Команда авторов много спорила, изучала возможности и приняла решение построить сюжет шоу вокруг легенды о Наезднике Последней Тени, о котором мы знаем из фильма. Когда-то много, много лет тому назад на Пандоре жил первый Торук Макто – первый представитель народа На’ви, которому удалось установить связь с самым опасным хищником этой далекой луны – Торуком – и оседлать его! Таким образом, шоу превратилось в приквел «Аватара», а его история происходит за несколько тысяч лет до событий, легших в основу фильма, то есть до того момента, как там появились люди.

- Актеры из сколки стран задействованы в шоу? Как проходил кастинг?

- Сегодня в гастрольном шоу «ТОРУК – Первый полет» работают люди, представляющие 25 стран мира. У нас есть исполнители и сотрудники из Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Австралии, Новой Зеландии, ряда европейских стран. Оказавшись за кулисами, вы совершенно точно в любой момент времени услышите моих коллег, которые говорят на 4-5 языках, но рабочим языком остается, конечно, английский.

Над шоу работает многонациональная команда. Фото: Пресс-служба Cirque du Soleil

Если говорить о кастинге, то это очень продолжительный процесс, состоящий обычно из нескольких этапов. Нужно было много импровизировать, двигаться, показать свои актерские способности и прочее.

Так как в нашем шоу каждый исполнитель за время одного выступления сменяет образ несколько раз, мы искали универсальных, мультижанровых артистов, способных работать в разных цирковых дисциплинах в том числе; артистов, которые помимо всего прочего обладают еще и исполнительским талантом. Все исполнители в шоу представляют разные кланы народа На’ви, которые населяют Пандору. Во время шоу они говорят на навийском языке, придуманном для фильма, что вообще крайне непривычно для акробатов.

- Принимал ли участие в создании шоу режиссер фильма «Аватар» Джеймс Кэмерон?

- Принимал, причем самое непосредственное. Джеймс Кэмерон был привлечен на самой ранней стадии создания шоу. Он лично работал в тесной связке с режиссерами шоу Мишелем Лемье и Виктором Пилоном, помогал разрабатывать сценарий. Его команда из продюсерской компании, поставившей «Аватар», была постоянно с нами на связи и, кстати, сегодня тоже. Все, что вы видите на сцене во время шоу, расширяет и дополняет вселенную фильма Кэмерона.

- Приглашали ли вы на премьеру Джеймса Кэмерона и актеров фильма «Аватар»?

- Да, Джеймс Кэмерон и продюсер фильма «Ававатр» Джон Ландау посетили мировую премьеру шоу. На первом выступлении были и их коллеги из компании Lightstorm Entertainment, которые непосредственно работали и над созданием фильма, и над созданием шоу. Шоу и все его элементы до премьерного выступления были и без того одобрены Кэмероном и его командой. Премьера шоу состоялась 21 декабря 2015 года в канадском Монреале. Тот факт, что Кэмерон был не однажды на нашем шоу, вполне себе свидетельствует о том, что он питает большую симпатию к шоу «ТОРУК – Первый полет». К примеру, он приехал и на премьерное выступление во время старта нашего североамериканского тура. Там были и актеры фильма «Аватар» - Зои Салдана, Сигурни Уивер, Джоэл Дэвид Мур. Мы все наблюдали за их реакцией, они были потрясены тем, как Cirque du Soleil смог оживить Пандору, перенести ее красоту на сцену, показать прямо здесь и сейчас реальные 3D-эффекты, меняющиеся перед глазами изумленной публики пейзажи далекой луны.

Красочное шоу вскоре смогут увидеть петербургские зрители. Фото: Пресс-служба Cirque du Soleil

- Как в Европе встретили «ТОРУК – Первый полет»?

- Европейская часть гастрольного тура началась осенью 2018 года. Нас везде крайне тепло встречают. Надо отметить, что «ТОРУК – Первый полет» вообще не похож на «классические» постановки Цирка дю Солей, на то, к чему привыкли наши поклонники во всем мире. Здесь кино, театр и цирковое искусство в одном флаконе. Это первая постановка за всю историю компании, которая черпает вдохновение в киноблокбастере. В шоу есть Сказитель, от лица которого идет повествование, именно вслед за ним зрители отправляются в очень необычное путешествие. Публика везде очень эмоциональна, с большим вниманием они следят за сюжетной канвой, отмечают потрясающий видеопроекции, а также то, как необычно вплетены акробатические дисциплины в нарратив, открывают для себя то, что не видели в других шоу Cirque du Soleil – к примеру, воздушных змеев, которые пилотируют наши исполнители в условиях закрытых площадок. Среди зрителей обычно много семей в детьми, поклонников фильма «Аватар» и тех, кто просто восхищается разными гранями творчества Цирк дю Солей и ни разу не видел этого фильма. В нашем шоу каждый найдет что-то свое!

- Сколько фургонов декораций, техники и костюмов вы привезли для шоу в Россию? Как доставляли?

- Масштаб этого шоу потрясает. Приведу лишь некоторые цифры. В туре постоянно работают более 100 человек из 25 стран мира. Чтобы накормить всю команду, с нами работает служба кейтеринга, которая готовит от 2 до 3 раз в день – это как маленькая свадьба утром, днем и вечером! Все шоу путешествует на 34 трейлерах, или 4 самолетах – в зависимости от логистики наших передвижений. В шоу есть 40 проекторов, а площадь их засветки больше площади пяти широкоформатных экранов. C нами путешествуют и наши костюмы – 115 образов, более 1000 элементов костюмов. На этапе создания шоу художник по костюмам разработала 25 разных оттенков синего для того, чтобы создать костюмы и воссоздать кожу На’ви. В итоге мы выбрали четыре основных оттенка синего для шоу. Для сценического грима были также разработаны кастомизированные оттенки синего в качестве его основы. Грим сложный, в общей сложности артисты наносят его самостоятельно примерно один час перед каждым выступлением!

- Какие инновационные технологии ждут зрителей?

- Так как вдохновением для шоу послужил фильм, мы с самого начала знали, что огромную в роль в постановке будут играть разного рода эффекты, что их будет много и что они будут сложными. Все сценическое пространство в шоу залито проекциями. Это позволяет нам в считанные секунды сменять сцены с пейзажами Пандоры – пустыня превращается в лес, лес – в океан, а океан – в Парящие горы. В разных местах сценического пространства спрятаны 97 лючков, которые зрители не видят. Из них в какой-то момент появляются диковинные растения Пандоры, а также другие элементы, которые необходимы для выступления. В команде шоу работает команда по автоматизации. Благодаря ей Торук может летать. Здесь важную роль играет так называемая система BlackTrax, которая синхронизирует движения артистов с проекциями в реальном времени (система позволяет следить за каждым артистом, направляя на них узконаправленные источники света).

Все артисты в синем - цвете аборигенов из "Аватара". Фото: Пресс-служба Cirque du Soleil

При создании шоу команда авторов решила использовать паркетные куклы, чтобы оживить фауну Пандоры. Впервые в шоу Cirque du Soleil работает целая команда кукловодов, которые управляет 14 марионетками огромных размеров. Самая массивная из них – ТОРУК. Размах его крыльев в шоу достигает 12 метров, а весит кукла 115 килограмм!

- Чем сегодня, на ваш взгляд, должен удивлять зрителя современный цирк?

- С момента появления компании в 1984 годы Cirque du Soleil изобретает цирковое искусство заново. Все началось с очень маленькой группы уличных исполнителей, а сегодня мы – лидер в мировой индустрии развлечений. Наши шоу известны во всем мире благодаря их высочайшему качеству. В центре постановок Cirque du Soleil остаются возможности человеческого тела, его пластика и грация. В наших шоу вы слышите музыку, специально созданную для них, наслаждаетесь красотой костюмов и не можете оторвать взгляд от театральности происходящего. В сердце Cirque du Soleil – творчество и инновации, и шоу «ТОРУК – Первый полет», которое с 19 апреля увидят в Москве и Санкт-Петербурге – прекрасный тому пример.

- Миссия Cirque du Soleil – стимулировать воображение, будить чувства и подстегивать эмоции людей по всему миру. Мы остаемся верными этому принципу уже несколько десятилетий, поэтому среди наших зрителей – люди разных возрастов и культур, готовые вместе ощутить, пережить и почувствовать нечто невероятное!