Самый дорогой билет на майские праздники обошелся туристу из Петербурга в 139 тысяч рублей

Майские праздники – горячее время для турфирм и авиакомпаний. Провести длинные выходные подальше от дома и работы стараются жители разных регионов страны. Не стал исключением и Петербург.

Так, по данным аналитиков, большинство туристов из Северной столицы отправятся на каникулы в путешествия по России. Топ городов традиционно возглавили Москва, Сочи и Симферополь. Также в лидеры выбились Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград и Казань. Остальные 40% майских путешественников выбрали заграничные маршруты. Особенным спросом пользуются рейсы в солнечную Грузию, Италию и Чехию.

Как рассказывают эксперты компании Aviasales, петербуржцы побеспокоились об отдыхе заранее. Билеты по самым привлекательным ценам были раскуплены еще несколько месяцев назад. Однако это не повод провести длинные выходные на диване. Отпуск еще можно спланировать.

Например, отличный вариант - Минеральные воды. По словам аналитиков, это одно из самых выгодных направлений из Северной столицы. Слетать на курорт в Ставропольском крае можно за 10 тысяч рублей.

В список бюджетных есть и зарубежные направления. По сравнению с прошлогодними праздниками на 22% упали цены на перелеты в Ереван, средняя цена — 10 тысяч. На 14% подешевели билеты в Анталью. За несколько деньков под палящим солнцем придется выложить 22 тысяч. Выгодное направление в Европе — Мадрид.

Впрочем, есть и те, кто даже не думал экономить. По данным портала бронирования Biletix, самое дорогое путешествие обойдется туристу из России в 139 тысяч рублей. Такую сумму выложил пассажир рейса Санкт-Петербург - Нью-Йорк. В США и обратно щедрый россиянин полетит в бизнес-классе.