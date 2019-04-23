2019-04-23T19:43:31+03:00
Происшествия

В Петербурге ученица девятого класса с ножом напала на 11-летнего школьника

Одной из причин происшествия могла стать неприязнь на национальной почве
Петр КИБЕР
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В Петербурге старшеклассница с ножом напала на 11-летнего подростка.В Петербурге старшеклассница с ножом напала на 11-летнего подростка.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Петербургская старшеклассница стала фигурантом дела о нападении с ножом на 11-летнего школьника. 17-летнюю девушку обвиняют в том, что она на улице напала на проходящего мимо ребенка.

- 19 апреля 2019 года в полицию Кировского района Санкт-Петербурга из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации в средней степени тяжести 11-летнего подростка. Как сообщил сам пострадавший, у дома номер 4 по Двинской улице его ножом ударила неизвестная девушка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уже через три дня полиция задержала подозреваемую, которой оказалась ученица девятого класса местной школы. При допросе она была полностью изобличена в содеянном. К сожалению, более подробно в петербургском главке комментировать инцидент не стали.

По предварительным данным, нападение на 11-летнего мальчика могло быть связано с его национальностью. он является выходцем из семьи мигрантов, приехавшей в Петербург из Средней Азии. Впрочем, расследование дела только началось.

По статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровья» агрессивной девушке грозит до двух лет заключения. В настоящее время она отпущена под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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