7 и 21 июня в Театре Комедии им. Н.П. Акимова представят джазовую комедию «Это Питер, детка!»

Петербург - столица не только культуры и Белых ночей, но и джазовой музыки. Именно поэтому в городе на Неве могла родиться история сотрудничества режиссера Дмитрия Сарвина и музыканта, лидера группы Billy`s Band Били Новика.

«Это Питер, детка!» - джазовый спектакль с участием знаменитого джазмена Билли Новика снова будет показан в Петербурге в сезон белых ночей!

Ночные летние показы нашумевшей постановки возвращаются в свои родные стены – театр комедии им. Н.П. Акимова.

Начинаясь в 23:00, эта исключительно питерская история станет бодрящим аперитивом перед прогулкой по ночному Петербургу. Сюжетная линия, балансируя на грани драмы и фарса, развивается нервно, ненавязчиво погружая нас в атмосферу детективного нуара.

Феликс – писатель, попавший в любовный капкан. Обычное, казалось бы, дело. Он хотел поступить правильно. Ход щекотливой, но вполне тривиальной ситуации, начинает круто менять непонятно откуда взявшаяся Ирида. Трудно сказать, в какой момент всё пошло не так. Феликс сошёл с ума, или его окружают сумасшедшие? Так или иначе, но сюжет начинает закручиваться с невероятной силой, да ещё и под аккомпанемент уличного джаз-бэнда, из-за чего сомнения Феликса в нормальности происходящего усиливаются как туман над Невой утром. Или ночью? В этом городе трудно отличить одно от другого…

Вся гамма человеческих эмоций, поиски собственных границ дозволенного, чёрный юмор и личная драма проносятся перед зрителями под живое джазовое сопровождение в беспристрастных декорациях равнодушного к суете Петербурга.

Универсальный ответ на любые претензии в адрес происходящего звучит просто: «Это Питер, детка!»

- Поначалу эта история кажется комедией, но при глубоком погружении, придя потом домой после спектакля, все это у тебя в голове играет… И со временем начинаешь понимать, что за как бы комедией кроется драматическая линия, которая просто так тебя не отпускает. Мне кажется ценность спектакля именно в этом, - рассказывает Билли Новик

- Мы пошли на довольно смелый эксперимент, объединив драму, джаз, рок и ночное время показа в одну постановку. И наша задумка удалась, спектакль получился одновременно и лёгким, и злободневным, при этом не без чисто питерской сумасшедшинки, которая как раз и придаёт спектаклю ту неповторимую атмосферность, за которую, как мне кажется, наш спектакль и полюбился зрителям, - говорит Мария Волошина, генеральный директор J&M Show, продюсер спектакля.

Не забудьте: начало представления в 23:00!

В ролях:

Марианна Семёнова

Кирилл Ульянов/Алексей Васильев

Анка Хиппонен

Артём Бордовский

Арина Ревнивых

Уличный джаз-бэнд:

Билли Новик - контрабас

Михаил Жидких - саксофон

Егор Крюковских - барабаны

Иван Васильев – труба