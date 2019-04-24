На сцене петербургского театра ЛДМ для детей покажут "Чудо-Юдо"

В последние апрельские выходные, 24 и 28 апреля, юные жители Петербурга вместе со своими родителями могут отправиться в театр для того, чтобы окунуться в мир фантазии и сказки. Артисты театра ЛДМ разыграют на Новой сцене известную всем с детства историю про Чудо-Юдо.

Это яркая и незабываемая сказкаФото: Предоставлено организаторами

- Театр уйдёт под воду, а ваши дети будут играть в новую игру «Гоняло-мяч» и петь «Указ о моде на Руси». Ведьма, Икотник и Заикотник, Ванечка-рыбак, красавица Василиса... и злая повелительница морей Мурена! Страшно? Верные друзья придут к тебе на помощь и мы вместе победим, - рассказывают о своей постановке организаторы.

Фантастические 3D декорации, полное погружение в сказку, полёты над зрительным залом, игра в футбол, карусель-карамель, 100 авторских костюмов, современная музыка и звезды театра и кино. "Чудо-Юдо"- это интерактивный спектакль, который объединяет сцену и зрителей, вовлекая их в вереницу музыкальной сказки.

Чудо-Юдо ждет петербуржцев на интерактивный спектакльФото: Предоставлено организаторами

КОГДА: 27 и 28 апреля 2019 года, начало в 14:00

ГДЕ: Театр "ЛДМ. Новая сцена", улица профессора Попова 47