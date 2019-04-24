2019-04-24T09:07:13+03:00
Досуг

На сцене петербургского театра ЛДМ для детей покажут "Чудо-Юдо"

Это отличная музыкальная сказка для всей семьи [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Чудо-Юдо ждет петербуржцев на интерактивный спектакльЧудо-Юдо ждет петербуржцев на интерактивный спектакльФото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

В последние апрельские выходные, 24 и 28 апреля, юные жители Петербурга вместе со своими родителями могут отправиться в театр для того, чтобы окунуться в мир фантазии и сказки. Артисты театра ЛДМ разыграют на Новой сцене известную всем с детства историю про Чудо-Юдо.

Это яркая и незабываемая сказка Фото: Предоставлено организаторами

Это яркая и незабываемая сказкаФото: Предоставлено организаторами

- Театр уйдёт под воду, а ваши дети будут играть в новую игру «Гоняло-мяч» и петь «Указ о моде на Руси». Ведьма, Икотник и Заикотник, Ванечка-рыбак, красавица Василиса... и злая повелительница морей Мурена! Страшно? Верные друзья придут к тебе на помощь и мы вместе победим, - рассказывают о своей постановке организаторы.

Фантастические 3D декорации, полное погружение в сказку, полёты над зрительным залом, игра в футбол, карусель-карамель, 100 авторских костюмов, современная музыка и звезды театра и кино. "Чудо-Юдо"- это интерактивный спектакль, который объединяет сцену и зрителей, вовлекая их в вереницу музыкальной сказки.

Чудо-Юдо ждет петербуржцев на интерактивный спектакль Фото: Предоставлено организаторами

Чудо-Юдо ждет петербуржцев на интерактивный спектакльФото: Предоставлено организаторами

КОГДА: 27 и 28 апреля 2019 года, начало в 14:00

ГДЕ: Театр "ЛДМ. Новая сцена", улица профессора Попова 47

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Книги и театр в одном месте: Организаторы Книжного салона объявили о его концепции
18 апреля в пресс-центре информационного агентства ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая подготовке и проведению XIV Санкт- Петербургского международного книжного салона
Михайловский манеж станет эпицентром литературных премьер
23 мая здесь откроется традиционный Санкт-Петербургский книжный салон. Известные российские и зарубежные авторы представят свои новинки, а горожане примут участие в «Марафоне добра Даниила Гранина»
Новости 24
Ночью в Выборгском районе Петербурга сгорели три машины
Парень на «Ауди» задавил насмерть 72-летнюю пенсионерку в Петербурге
Кошку, которую ударил об кафельный пол охранник ЛГУ им. Пушкина, прооперировали
Погода на 24 апреля в Петербурге: Температура поднимется до 20 градусов
В ночь на Пасху метро Петербурга будет работать без перерыва
В Петербурге может появиться уполномоченный по правам животных
Скоростная магистраль «Москва -Петербург» будет работать по принципу «межрегионального метро»
В Шушарах девушка расписала машину парня извинениями и признанием о беременности
На Петроградской стороне на три недели ограничат движение транспорта
В Купчино горящая трава едва не спалила автозаправку
В Никольском саду посадят 33 молодых дерева
Интернет-магазин «Зенита» переименовал «водолазку» в «бадлон» после жалобы петербуржца
Суд оставил ребенка с бывшей женой Кержакова и определил размер алиментов
Клаудио Маркизио рассказал о любви к кофе, «Зените» и Кокорине
В Горелово появился новый пешеходный мост через Дудергофку
Идем на рекорд: За март автопроизводство в Петербурге выросло на 11 процентов
Стартовали продажи квартир во второй очереди ЖК «Лондон Парк»
Студент из Петербурга «слил» интимные фотографии девочки-подростка на сайт ее же школы
13-летняя школьница забеременела от изнасиловавшего ее сожителя матери