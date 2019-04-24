Контемпорари-мюзикл «Демон Онегина»: Спектакль о запретной страсти Татьяны и Евгения пройдет в Петербурге

Жители Петербурга, предпочитающие культурный отдых, в конце апреля смогут стать свидетелями подлинной запретной срасти, безумных эмоций и всепоглощающей любви между известными персонажами классика Евгением и Татьяной. 26,27 и 28 апреля на сцене «ЛДМ. Новая сцена» артисты театра покажут зрителям спектакль «Демон Онегина».

Исторически подлинные костюмы, 3D-декорации, новые грани театральной искренности, обнажённые живые картины, лучшая звукорежиссура и авторское прочтение одного из самых главных российских литературных памятников. Контемпорари-мюзикл «Демон Онегина» - первый спектакль в лучших традициях русского театра и бродвейских стандартов.

Обладатель бархатного баритона, исполнитель главной роли Василий Туркин Фото: Артем Гриднев

Обладатель бархатного баритона, участник проектов "Голос", "Хочу к Меладзе", "X-фактор", исполнитель одной из главных ролей в мюзикле «Лолита» - Василий Туркин станет новым Онегиным в мюзикле «Демон Онегина». Московский артист преодолел тернистый путь и нашёл себя на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена». Критики уже наградили его званием «Подлинный Онегин». Эксперты сошлись во мнении, что именно такой голос и внешность идеально подходят для этой роли.

- Мягкий, нежный тембр без теноровой примеси и лишней слащавости! При этом он остаётся достаточно объёмным. Обладает бархатными низами, без злобной, суровой окраски. В общем, как говориться, его баритон – это поистине мужской голос, - говорит Елена Мазур хормейстер и вокальный коуч театра.

КОГДА: 26 и 28 апреля (Василий Туркин), 27 апреля (Иван Ожогин), начало в 19:00

ГДЕ: Театр "ЛДМ. Новая сцена", улица профессора Попова 47