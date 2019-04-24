«Спасти рядового Путина»: Ветеран рассказал, как во время боев на Невском пятачке спасли отца президента России

Невский пятачок – небольшой плацдарм под Ленинградом. Место, где практически всю войну велись ожесточенные бои. Считалось, что именно отсюда может начаться прорыв блокады Ленинграда. Поэтому бойцы Красной армии героически удерживали территорию, а немцы хотели ее захватить. Именно там служил и был тяжело ранен Владимир Спиридонович Путин – отец нынешнего президента России. «Комсомолке» удалось найти его однополчанина.

«ЖИЗНЬ ТАКАЯ ПРОСТАЯ ШТУКА И ЖЕСТОКАЯ»

На фронт Владимир Спиридонович ушел в июне 1941 года. Служил в 330-ом стрелковом полку 86-ой дивизии. Попал на «Невский пятачок». 17 ноября 41-го Красная армия шла в наступление. Многие тогда показали себя героями, в том числе – 30-летний Путин. Уже после войны он получит за это медаль «За боевые заслуги». В наградном листе до сих пор есть справка: «во время наступления получил тяжелое осколочное ранение в левую голень, стопу, с переломом большой берцовой кости, в результате чего стопа не гнется».

ТОЛЬКО У НАС. Михаил Зорин: Путин говорил мне спасибо за спасение отца 00:00 00:00

Владимир Спиридонович во время боев на Невском пятачке получил раненияФото: Артем КИЛЬКИН

- Там были тяжелые бои. Очень тяжелые. Немцы тоже, конечно, понимали, что именно там может быть прорыв (блокады, - прим. ред.), и старались просто стереть Невский пятачок с лица Земли. И отец рассказывал, как его ранили там, - рассказывал президент. - Они с товарищем делали небольшую вылазку в тыл к немцам, ползли-ползли… А дальше и смешно, и грустно: подобрались к немецкому доту, оттуда вышел, отец говорил, здоровый мужик, посмотрел на них… а они не могли подняться, потому что были под прицелом пулемета. «Мужик, — говорит, — на нас посмотрел внимательно, достал гранату, потом вторую и забросал нас этими гранатами. Ну и…». Жизнь такая простая штука и жестокая. Ранение было тяжелое. Он всю жизнь жил с осколками в ноге: все их так и не вынули. Нога побаливала. Ступня так и не разгибалась потом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704714" frameborder="0"></iframe> Как на Ленинградском фронте спасали раненного во время войны отца президента.Артем КИЛЬКИН

После того случая отец Владимир Путина мог и не выжить. Приближалась зима, Неву уже сковало льдом, а раненому бойцу предстояло перебраться на другой берег, где находился госпиталь. На помощь пришли однополчане.

- Он смог добраться до своих на этой стороне реки. Но желающих тащить его на ту сторону было мало, потому что там Нева была как на ладони и простреливалась и артиллерией, и пулеметами. Шансов дойти до того берега почти не было, - рассказывал глава государства. - Но совершенно случайно рядом оказался его сосед по дому в Петергофе. И этот сосед его, не раздумывая, потащил. И дотащил до госпиталя. Оба живые доползли туда. Сосед подождал его в госпитале, убедился, что его прооперировали, и говорит: «Ну все, теперь ты будешь жить, а я пошел умирать».

Михаил Зорин прошел всю войнуФото: Артем КИЛЬКИН

«ВОЛОДЯ ВСЕГДА ЗА НАС ЗАСТУПАЛСЯ»

Найти соседа Владимира Спиридоновича из Петергофа сейчас уже, к сожалению, невозможно. Из его однополчан остались только четыре человека. Один из них – 96-летний Михаил Зорин помнит своего сослуживца до сих пор.

- Когда я попал на войну, мне еще не было 18 лет, - достает свой военный китель ветеран. - Я работал на заводе тогда. Тут меня вызывают и говорят: «Пойдешь в армию. Поедешь в Подмосковье». Но я сразу сказал: «Туда не поеду. Я родился в Ленинграде, поэтому должен защищать его». Мне ответили: «Тогда собирай манатки». И послали меня на Невскую Дубровку (поселок рядом с Невским пятачком, - прим. ред.). Укрыться было негде. Выроешь ровик, и сидишь там. Холод, голод, а немецкие снайперы стреляли по нам.

Владимир Спиридонович Путин защищал Ленинград на Невском пятачкеФото: Роман ЛЯЛИН

Во время войны Михаил Зорин и сам несколько раз был ранен. Сейчас, спустя столько лет, многое в его сознании путается. Но Невский пятачок он до сих пор помнит четко.

- Мы спали там прямо на улице. Вырывали ров, плащ-палаткой накидывались и спали. Прямо в воде, - говорит ветеран. - Ели два раза: утром и вечером. Кашу готовили в котлах. Иногда в него попадал снаряд и вся еда вытекала. Поэтому часто были голодные. Тяжело. Но мы не боялись. Немцы кричали нам: «Сдавайтесь!», а мы им отвечали: «Вам капут!».

Еще Михаил Зорин помнит, как не раз был ранен. Как однажды получил пулю в ногу и чуть не попал в штрафную роту, потому что ранение сначала посчитали самострелом. И отца нынешнего президента, по его словам, тоже помнит.

- Володя был старше нас. Там, на Невском пятачке, мы с ним и познакомились, - делится Михаил Петрович. – Он все время нам говорил: «А вы-то как сюда попали. Маленькие ведь еще. Молоко даже на губах не обсохло». Переживал за нас. Сам-то он был матросом раньше. Он нас защищал всегда. Ходил к командованию за нас. Так и подружились. Когда меня ранило, он мне говорил: «Держись, солдат». Вот такой человек. Мы же тогда еще не знали, что он отец будущего президента.

Наградной лист Владимира СпиридоновичаФото: Роман ЛЯЛИН

«ЕЩЕ ДОБЬЕМ ФАШИСТОВ»

Когда Владимира Путина забросали гранатами, Зорин, по его словам, был рядом. Он уверяет, что помог товарищу добраться до «своих» на берегу Невы.

- Мы с еще одним товарищем вызвались его отвести к «загрядотряду» (место, где сидели сотрудники НКВД и смотрели, чтобы никто не сбегал с передовой, - прим. ред.), где дежурили санитары, - вспоминает Михаил Петрович. - Владимир Спиридонович хоть и хромал, но нести его на себе не нужно было. Поэтому к берегу повел его я один. Страха у нас не было. Пока шли, обходили пробоины от немецких снарядов. Когда добрались до цели, Володя сказал мне: «Будем жить, еще добьем фашистов». Эти слова я запомнил на всю жизнь.

Михаил Зорин прошел всю войну, но их фронтовой путь с Владимиром Путиным больше не пересекался. Боевые товарищи, по словам ветерана, совершенно случайно встретились уже после войны – на Васильевском острове.

Михаил Зорин рассказывает, что встречался с президентомФото: Артем КИЛЬКИН

- Я остановился у ларька. Хлебный квас там продавали. Пить очень хотелось. Вдруг мне по плечу сзади хлопают. Я повернулся, а мужчина мне и говорит: «Что, не узнал, спаситель?». Я смотрю, нет, не узнал. И потом понял, кто это. Расцеловались с ним, конечно, - улыбается ветеран.

Президент Владимир Путин, по словам ветерана, знает про Михаила Зорина.

- Нас приглашали в Кремль и на парад Победы, - делится Михаил Петрович. – Там был президент. Он подошел, по плечу меня похлопал и сказал: «Спасибо за отца». Ему передали об этом его помощники. Сказали, вот, спаситель твоего отца.

Михаил Зорин прошел всю войну. Участвовал в освобождении Псковской области, Эстонии, Латвии, Польши. День Победы встретил в Германии. 74-ю годовщину ждет с нетерпением, китель с наградами уже готов к поездке в Москву - на главный парад страны 9 мая.