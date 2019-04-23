Как на реке да на Воронежке

ДНИ БЫЛОЙ СЛАВЫ

18 апреля представители Общественной палаты Ленинградской области посетили деревню Самушкино в Волховском районе. В далеком 1164 году, когда самого Самушкино еще не было, а существовало лишь безымянное чудское поселение, здесь развернулась большая битва между новгородским воинством и шведскими захватчиками.

- Шведы пришли по реке Воронежке, - рассказывает местный житель, председатель историко-культурного центра «Воронега» Николай Ванюшов. - Тридцать шнеков - это такие парусные суда, в каждом по сто с лишним воинов. За несколько дней до этого они пытались штурмовать Старую Ладогу, потерпели поражение и решили отступить.

Но вскоре к лагерю захватчиков подошла дружина новгородского князя Святослава Ростиславовича. Бой был коротким и жарким. Настолько жарким, что после этого у шведов на семьдесят с лишним лет пропало желание соваться на Русь.

Уже в наше время Николай Ванюшов при поддержке Общественной палаты Ленинградской области озаботился тем, чтобы вернуть и этому событию и месту, на котором оно произошло, былую славу. Так появился проект историко-культурного центра «Воронега».

- Проект, безусловно, очень важный, - отмечает председатель комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной палаты Ленинградской области Галина Куликова. - Как с точки зрения истории, так и c точки зрения простых человеческих ценностей. Ведь Россия - это не только Москва и Петербург. Это еще и вот такие маленькие уездные города, села, деревни. Настоящая родина - она здесь, среди полей, лесов, среди этой дивной тишины и покоя.

ВСЕ - НА СЕВЕРО-ВОСТОК!

Началась «Воронега» в 2008 году, когда Николай Ванюшов на свои деньги построил у самой реки деревянный храм. Небольшой, но уютный и величавый, со светлыми бревенчатыми стенами, рукописными иконами и затейливой резьбой.

- Дальше - больше, - вспоминает Ванюшов. - На берегу Воронежки мы поставили копию шведского шнека - переделанный вельбот, который я сам на своей машине привез с Ладоги. Обустроили зону отдыха. Сейчас в планах - открыть рядом три музея, поставить сторожевую башню, колокольню и гостевые домики, навести через реку подвесной мост.

Хотя историко-культурный центр еще не заработал в полную силу, сюда уже приезжают туристы. А летом здесь проходят фольклорные праздники.

- Стоить проект будет ориентировочно 150 миллионов рублей, - отмечает Ванюшов. - За финансированием, я думаю, дело не станет, но сейчас у нас возникла другая проблема: земли, на которых стоят храм и остальные объекты, принадлежат Потанинскому сельскому поселению, в состав которого входит Самушкино.

Передать их центру и получить разрешение на строительство можно, но сложно: на это нужны и время, и силы, и знание тонкостей законодательства. Здесь-то и вступит в дело Общественная палата.

- Мы - консультативно-совещательный орган, но тем не менее и губернатор и правительство к нам прислушиваются, - отмечает Галина Куликова. - Зачастую на то, чтобы решить юридические вопросы и дать проекту зеленый свет, нужна политическая воля. Вот ее-то мы и будем добиваться.