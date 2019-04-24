В России впервые вынесли приговор за оскорбление представителей власти

Первым осужденным по новому законному об «оскорблении власти» стал 33-летний житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев. Напомним, что новый закон президент России подписал в марте 2019 года. Он касается "фейковых новостей" - недостоверной информации, которая вносит панику или нанесла вред, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. Поправки касаются сообщений, распространенных в СМИ или в Интернете. Назначить наказание по ним может только суд.

Юрий Картыжев попал под статью об "оскорблении власти". На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Картыжев опубликовал два поста с матерным оскорблением в адрес главы государства. Сам Юрий безработный, по его словам, уже трижды судим за дачные кражи. Поэтому он и ранее был под вниманием полиции.

- Высказывать свое мнение мне дает право Конституция России, - объяснил «КП-Петербург» Картыжев. – Я возмутился в социальной сети. Я признаю. Но мое мнение не стали учитывать, я имею право высказывать свою точку зрения. Я был возмущен, поэтому опубликовал пост. Но там не было прямого оскорбления. Там были слова с многоточиями. А потом мою страницу взломали и многоточие убрали.

На Юрия сотрудники полиции возбудили административное дело по части 3 статье 20.1 КоАП РФ, которая была принята в марте 2019 года.

Юрий разместил оскорбление в социальной сетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Судом установлено, что, находясь дома мужчина разместил в сети «Интернет» в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ, - сообщают в Чудовском районном суде.

По этой статье Картыжеву грозил штраф до 100 тысяч рублей. Но суд приговорил его к минимальному наказанию. За оскорбление он должен будет заплатить 30 тысяч рублей. Сейчас Юрий уже начал сбор денег в соцсетях.

- Я безработный, меня никуда не берут, говорят, что рецидивист, - поясняет Юрий. – Да, я начал сбор денег. Уже есть поступления. Точную сумму я еще не считал. Я не согласен с решением суда. Будем обжаловать. Дойдем до Европейского суда по правам человека. Потому что наш суд принял только одну сторону.

Юрий пришел в суд с вещами, объяснив это тем, что ему грозит арест. Но статья предусматривает только штрафФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, сейчас на Юрия, по его словам, составили еще два протокола. Первый за неразрешенную видеосъемку в суде. После оглашения решения Картыжев, к слову, провел прямую трансляцию в соцсетях из здания Фемиды.

- Я в шоке, - пожал плечами Юрий. – Вот дела.

Еще один материал на Картжева составили за нарушение ограничений, которые на него наложил суд после освобождения из колонии.

- Меня оговорили, ничего я не нарушал, - поясняет сам Картышев. – Я буду дальше доказывать свою правоту.

Сейчас адвокат Юрия уже готовит жалобу на постановление суда.

- Это действительно первое дело в рамках нового закона, - пояснил адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Герасимов. - Вину мой подзащитный признает, но не раскаивается в содеянном. Мы сейчас изучим материалы на предмет процессуальных нарушений. Если не отменим решение суда, то будем пытаться признать не конституционным данное положение кодекса об административных правонарушениях.

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