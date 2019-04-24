2019-04-24T16:28:28+03:00
Общество

В Петербург придет похолодание

Именно поэтому в городе пока не спешат завершать отопительный сезон
Сергей ВОЛЧКОВ
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Льды по Неве уже, конечно не пойдут, но похолодание будетЛьды по Неве уже, конечно не пойдут, но похолодание будетФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург вот уже две недели как совершенно летний – на деревья появилась листва, в небе сияет яркое солнце. Но пока одни радуются погожим денькам, другие изнемогают от жары. Не на улице – в квартирах. Несмотря на то, что временами дневная температура поднимается до +20 градусов, батареи и не думают остывать.

«Дома невозможно находиться, задыхаемся от жары и духоты!» – жалуются некоторые любители прохлады в социальных сетях.

Но завершать отопительный сезон в городе не торопятся – но на это есть объективные причины.

- Отопление в домах отключают, если соблюдены три условия, - рассказывает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. – Это среднесуточная температура +8 градусов в течение пяти дней, среднесуточная температура +10 в течение трех дней и вдобавок – отсутствие скорых похолоданий. Пока у нас эти условия соблюдаются только частично: температура в последние дни пришла в норму, а вот в том, что дальше не станет холоднее, мы пока не уверены.

Скоро петербуржцы вновь порадуются теплым батареям, на которые сейчас жалуются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоро петербуржцы вновь порадуются теплым батареям, на которые сейчас жалуются.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Соответственно, когда отключат отопление, сказать с уверенностью нельзя. Тем более, что совсем скоро летняя погода покинет город на Неве. Резкую смену погоды принесет северный антициклон. Как долго он будет гостить в наших краях, пока не известно.

- Уже со следующей недели к нам придет похолодание, - рассказали «КП» в петербургском Гидрометцентре. – И довольно существенное: дневная температура упадет до +10…+12 градусов, ночная – до минус трех-четырех.

Точного долгосрочного прогноза на май у синоптиков пока нет. Но, по предварительным данным, тепло вернется в Северную столицу только во второй половине месяца.

КСТАТИ

Прошлогодний отопительный сезон продлился больше 240 дней, закончился во второй декаде мая и стал, таким образом, одним из самых долгих за последние десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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