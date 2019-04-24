2019-04-24T17:19:03+03:00
Звезды

«Вот это поворот!»: Александр Друзь снялся в клипе группы «Кирпичи»

Уволенный с телевидения знаток расширил творческие горизонты
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Главное лицо элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь поделился с поклонниками в Instagram радостной новостью: «Спасибо группе «Кирпичи» за роль в их новом клипе. Снимали на «Севкабеле». Удивительное место в устье Невы. Вполне может затмить Новую Голландию».

«Вот это поворот! Творческий тандем великих в своем жанре фигур. Радует!», «Скорее бы его увидеть», «Как Вас не хватает на игре!», «После смерти Ворошилова игра ассоциируется только с Вами и с совой!», - ответили взволнованные подписчики в комментариях.

В беседе с корреспондентом КП, Друзь рассказал, что в данном ролике он сыграл самого себя и это первый его подобный опыт.

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Александр Друзь поблагодарил группу за возможность сняться в их клипе.
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- Премьера музыкального мини-фильма про питерских людей должна состоятся в День города, - сообщил Александр Абрамович.

Напомним, после скандала с редактором игры «Кто хочет стать миллионером» Ильей Бером, который публично оклеветал Друзя, обвинив его в нечестной игре, оба были уволены с телевидения. После этой истории жизнь одного из лучших знатоков страны не закончилась. Он стал ездить по разным городам с лекциями, чтобы делиться опытом с молодыми игроками «Что? Где? Когда?». Никаким бизнесом сейчас он не занимается, на первом месте – здоровье, отдых и написание книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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