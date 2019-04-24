Музей Набокова пообещали открыть 29 апреля

22 апреля отметили 120-летие писателя Владимира Набокова. В Петербурге, на родине автора «Лолиты» и «Других берегов», значимая дата могла остаться незамеченной - никаких тебе фестивалей или литературных вечеров. Возможно, о юбилее писателя вспомнили бы лишь преданные поклонники, если бы не скандал, разгоревшийся вокруг «единственного дома в мире» Владимира Набокова.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО

Не секрет, что Набоков почти всю жизнь жил в гостиницах и на съемных квартирах. Единственный дом, который принадлежал его семье и был родовым гнездом, находится на Большой Морской улице, 47, в Петербурге. Сейчас на первом этаже трехэтажного здания располагается Музей-квартира писателя. Ежегодно сюда приходят тысячи иностранцев, чтобы узнать, где провел детство «тот самый Набоков».

Объявление на двери музея.Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце марта музей неожиданно закрыли. Причина - ремонт, который уже несколько лет ведется на верхних этажах. Там находится музыкальная школа имени Бортнянского. Сотрудники музея говорят, что строительные работы наносят серьезный ущерб помещениям. Экспонаты засыпает пылью, потолки заливает водой, паркет выносят на помойку, а найденные «артефакты» продают на Авито.

И это только одна из проблем. В прошлом году сотрудникам вдвое сократили зарплаты, после чего люди были вынуждены уволиться. Повлияло на такое решение и отношение со стороны руководства. Оно, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

КУЛЬТУРНАЯ ОБУЗА?

Узнав о беде, в которую попал музей, петербургские деятели культуры создали Координационный совет по спасению дома и музея Владимира Набокова. На встрече 23 апреля литературоведы, филологи и ценители творчества писателя подготовили обращение к ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву с просьбой передать музей городу. В ведении учебного заведения квартира Набокова находится с 2008 года.

В состав совета вошли актер Леонид Мозговой, поэт и прозаик Наталия Соколовская, председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов и другие.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Самая большая проблема заключается в том, что музей университетский. Он не городской, не федеральный, - утверждает филолог, литературовед, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. - Университет - единственный источник финансирования. А это непрофильная деятельность. Зачем им эта обуза?

Отсюда берет начало еще одна нерешенная проблема. Сын Набокова перед смертью завещал музею грандиозную коллекцию личных вещей писателя. Триста коробок, более пяти тысяч реликвий Литературный фонд Владимира Набокова готов отправить в Петербург. Однако главное условие - музей должен быть федерального или городского подчинения.

В квартире уцелели потолки и другой набоковский декор. Фото: http://nabokov.museums.spbu.ru

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ» ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В университете с претензиями «совета по спасению» не согласны и призывают не верить слухам.

- Ремонт в музыкальной школе создавал реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить, - поясняет начальник пресс-службы СПбГУ Полина Огородникова. - Руководство вуза договорилось с районной администрацией об изменении логистики ремонта. Это позволит открыть музей для посетителей уже 29 апреля.

Директор музея Татьяна Пономарева переживает за судьбу квартиры Набокова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако деятели культуры уверены, что так университет пытается усыпить бдительность общественности.

- Это колыбельная, чтобы всех успокоить. Как откроется, так и закроется через три дня, - считает Марина Смирнова. - Работающий музей - это музей, где ведутся экскурсии, есть сотрудники и налажена системная работа. На сегодняшний день сотрудники, которые трудились в музее по десять лет, которые знали о Набокове все и говорили на разных языках, сокращены. Работать там сейчас просто некому.

СКАЗАНО!

Валерий ПОПОВ, руководитель Санкт-Петербургского союза писателе:

- Без дома Набокова наш город опустеет. Престиж Петербурга зависит и от того, насколько мы чтим этого автора. Очень многие за рубежом начинают понимать и изучать Россию именно через Набокова. Это должен быть центр литературной жизни.