Дзюба пообещал — Дзюба сделал: «Зенит» победил «Динамо» со счетом 2:0

КРУГОВАЯ ОБОРОНА «ДИНАМО»

Победный состав не меняют. Этот канон в футболе считается очень спорным, но Сергей Семак после феерической победы в «Краснодаре» поступил именно так — матч с «Динамо» сине-бело-голубые начали в точно таком же составе, как и предыдущий. Матч едва не начался для «Зенита» конфузом — оголив свою половину, хозяева просмотрели рывок Кирилла Панченко, убежавшего за спину защитникам и получившим удобным пас. От гола зенитовцев спас быстрый выход из ворот Андрея Лунева, принявший удар на себя. Второй раз сине-бело-голубые могли пропустить уже в середине тайма и случись это, гол выглядел бы комично.

Зенит продолжает лидировать в турнирной таблицеФото: Артем КИЛЬКИН

Полузащитик «Зенита» Вильмар Барриос подставил под прострел ногу, от которой мяч резко полетел в ворота — чуть выше. Впрочем, эти два момента стали исключением потому, что сценарий первого тайма выглядел однообразно. «Зенит» подолгу катал мяч на половине «Динамо», меняя направления для атаки, соперники выстраивали круговую оборону, отходя к своей штрафной иногда вдевятером. Артему Дзюбе от плотной опеки защитников приходилось прятаться на левом фланге, откуда нападающий «Зенита» несколько раз начинал опасные атаки. Но ни короткие, на даже длинные передачи при столь плотной обороне динамовцев не проходили, поэтому все опасные моменты возникали с «воздуха». Дважды воспарял над штрафной «Динамо» Сердар Азмун, но его удару сначала не хватило точности, а потом силы. Однажды бил Дзюба — снова на месте вратарь «Динамо» Антон Шунин.

В перерыве Дзюба пожаловался к экспресс-интервью на плотную оборону соперника, который, по словам зенитовца, столь закрыто играет только в Санкт-Петербурге. Играть по признанию Артема, против такой защиты тяжело, а что с этим делать, Дзюба обещал подумать.

Зенит обыграл противников со счетом 2:0Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРЫЖКИ ДЗЮБЫ И ТРИБУНЫ

После перерыва сценарий остался прежним - «Зенит» комбинировал, ускорял атаки по флангам, часто простреливал в штрафную, но «Динамо» брало количеством. А где не хватало и количества, помогал вратарь. Все изменила первая же замена «Зенита». Олег Шатов появился на поле перед угловым у ворот гостей, но едва Шатов добежал до штрафной, как Дзюба, перепрыгнув всех, головой ударом в дальний угол замкнул навес Юрия Жиркова.

Спустя несколько минут Дзюба сделал тоже самое -с тем отличием, что на этот раз в высочайшем прыжке достал мяч на дальней штанге и сбросил Азмуну, который с метра закатил уже в пустые ворота.

Матч проходил динамичноФото: Артем КИЛЬКИН

Гостям бы после этого активизироваться, но они и при 0:2 действовали на удивление пассивно. По пять человек держали сзади, мяч разыгрывали обычно медленно. Как итог — один удар со средний дистанции и один диагональный навес к воротам, который отдаленно напоминал опасность.

Дзюба забил еще раз. Но порадовались этому болельщики — Артем же уже в момент удара понимал, что судья зафиксировал «вне игры». «Зенит» забить мог еще дважды — сначала после затяжной атаки мяч попал в защитника, потом после удара Азмуна с разворота «Динамо» спасла штанга.

Зенит продолжает лидировать в чемпионатеФото: Артем КИЛЬКИН

Исход матча уже за несколько минут до финального свистка выглядел очевидным, в эти минуты более яростным выглядело противостояние болельщиков. О высоком градусе противостояния фанатом «Зенита» и «Динамо» известно еще с начала «нулевых», но сегодня на «Газпром-Арене» об особых отношениях мог узнать любой. В «обмен любезностями» приходилось вмешиваться даже диктору, напоминавшему о присутствии на стадионе детей, и призывавшему проявлять больше культуры. Впрочем, маленький островок из болельщиков «Динамо» заглушался сразу, как только оттуда раздавался шум. Победа же «Зенита» на поле выглядела столь же безоговорочно - в концовке Сергей Семак выпустил 20-летнего Леона Мусаева, единственного в «Зените» воспитанника петербуржского футбола в этом матче.