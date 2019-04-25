2019-04-25T12:25:05+03:00
Общество

В Петербурге представили новую концепцию реконструкции Конюшенного ведомства

Инвесторы готовы вложить в объект восемь миллиардов, чтобы сделать его главным общественным пространством Северной столицы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Большая часть памятника в самом центре города вынуждена скрываться за синим забором.Большая часть памятника в самом центре города вынуждена скрываться за синим забором.Фото: Олег ЗОЛОТО
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АРХИПЕЛАГ ИСКУССТВ

Новую концепцию реконструкции Конюшенного ведомства представили в Петербурге. Пустующий памятник федерального значения второй год ждет инвесторов, с которыми Смольный готов заключить концессионное соглашение. По планам Комитета по инвестициям бизнес должен реконструировать объект до 2023 года и будет пользоваться им по 2048 год.

Будущее общественное пространство описывают как «уникальное», «современное» и «многоцелевое». По задумке оно должно стать «символом города и центром притяжения для туристических потоков».

За два года побороться за право оживить Конюшенное ведомство вызвалось несколько концепций. Последнюю представили на Неделе городских изменений в присутствии вице-губернатора Евгения Елина. Проект по заказу компании «Старт девелопмент» подготовил архитектор Сергей Мишин, некогда служивший архитектором в Эрмитаже и хорошо разбирающийся в музейной архитектуре. Если учесть, что компания собирается организовать на территории ведомства музейное пространство, выбор очевиден.

Культурное пространство "Конюшенный двор", структура новых общественных пространств.

Культурное пространство "Конюшенный двор", структура новых общественных пространств.

- По потенциалу Конюшенное ведомство не уступает Музею современного искусства в Риме: его ансамбль находится в центре культурной жизни Петербурга, - поясняет Сергей Мишин. - Но это и гигантское мертвое пятно в культурной ткани города. Именно Конюшенное ведомство должно объединить окружающие его острова культуры и стать архипелагом искусств.

«МАКСИМУМ ПОДЛИННОГО»

17 тысяч квадратных метров авторы концепции предлагают занять обширным музейным комплексом, еще 7600 отдать под околомузейные функции. Со стороны набережной реки Мойки организуют пешеходную зону, летние кафе и павильоны, а также причал для судов. Во дворе ведомства разместят открытую экспозицию, сад скульптур и инсталляций, зоны для концертов, театральных представлений и спокойного отдыха.

Строить не планируют, разве что предлагают новый пешеходный мост через канал Грибоедова у дома 2, литера Б. Разрушенный хозяйственный корпус надстроят до прежних габаритов.

- Все конструкции останутся: там прекрасные кирпичные своды архитектора Стасова, отличные фундаменты, - сразу отмечает Мишин. - В крайнем случае может потребовать выборочного ремонта стропильная система. Но я склоняюсь к тому, чтобы оставить максимум подлинного и минимизировать любой новодел.

При этом активно задействуют подземные помещения. Под Конюшенной площадью может появиться парковка на 280 мест, под самим ведомством - галереи, аудитория и магазин. Могут устроить подземный этаж и под Конюшенным двором на глубине семь метров.

- Вариантов размещения подземных сооружений много, - объясняет архитектор. - Нужно проводить исследования инженерных сетей и изучать состояние грунтов, чтобы принять решение. А то, что рядом Нева, - так у нас весь город водой пронизан. Ничего сложного в работе в таких грунтах нет.

По подсчетам компании, реновация обойдется от восьми до десяти миллиардов рублей. В ближайшие дни концепцию рассмотрят на заседании совета президиума городского отделения ВООПИиК.

- Реставрировать нужно как можно быстрее, ведь ничего хорошего от того, что ведомство несколько лет стоит под пластиковым баннером с текущей кровлей, с намокшим фундаментом и мазутным пятном в грунте, нет, - добавляет Мишин. - Это как с человеком: чем раньше начать лечить запущенные болезни, тем больше шансов на выздоровление.

Спасти Конюшенное ведомство.Эксперты говорят, что если в ближайшее время не будет принято решение о судьбе Конюшенного ведомства, то величайший памятник истории Петербурга может быть утрачен.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил МИЛЬЧИК, член Союза архитекторов России, член Советов по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и Министерстве культуры России:

- Ведомство передано Музею истории Петербурга, проведена элементарная консервация. Но, разумеется, в таком состоянии выдающийся памятник в центре города долго стоять не должен - нужно приспособление. Если удастся найти добросовестного инвестора и разработать хороший проект, то приспособление пойдет только во благо. Я в свое время предлагал сделать там выставочные залы для петербургских музеев и выставлять крупногабаритные экспонаты (например, старинные автомобили). Пространство располагает к этому.

СКАЗАНО!

«Состояние Конюшенного ведомства неудовлетворительное, мягко говоря. Необходимость скорейшего решения вопроса очевидна. Может быть, государственно-частное партнерство даже желательно. Но государство не должно умывать руки, когда речь идет о таком выдающемся памятнике истории и культуры».

(Александр МАРГОЛИС, глава Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Борис ВИШНЕВСКИЙ, депутат Законодательного собрания Петербурга:

- В концепции есть что обсудить. Например, подземные пространства (близко вода) и квартал в районе Конюшенного музея (на этом участке слишком запутанные земельные отношения). Все эти вопросы поднимали полтора года назад и ни к какому решению не пришли.

Для меня принципиально, чтобы публично и конкурентно обсуждались разные концепции, в том числе вариант, когда город сам реставрирует объект, а уже потом сдает его в аренду или продает. Запросил у Комитета по культуре и Комитета по инвестициям имеющиеся концепции. Конюшенное ведомство должно стать выставочным, музейным, культурным, развлекательным, торговым, праздничным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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