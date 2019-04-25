2019-04-25T12:01:47+03:00
Общество

Репетиция парада ко Дню победы перекроет участок Невского проспекта

Также движение транспорта будет закрыто на нескольких центральных улицах Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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В связи с репетициями военного парада в Петербурге ко Дню победы движение по участку Невского проспекта будет прекращеноВ связи с репетициями военного парада в Петербурге ко Дню победы движение по участку Невского проспекта будет прекращеноФото: Артем КИЛЬКИН
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В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Петербурге пройдет традиционный торжественный парад военных и боевой техники. Сейчас уже идет процесс активной подготовки к празднику, проходят репетиции шествия и украшают город. В четверг, 25 апреля, стало известно, что в связи с этим до Дня победы в центре Северной столицы несколько дней будет перекрыт участок Невского проспекта для того.

- В связи с проведением тренировок и торжественного парада войск Петербургского гарнизона будет закрыто движение транспорта по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, по Дворцовому проезду, по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невского и по Адмиралтейской набережной. Доступ на эти улицы будет закрыт с 15:00 до 17:00 26 и 30 апреля, а также с 9:00 до 13:00 7 и 9 мая, - сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Также в это же время и дни нельзя будет проехать по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной от Дворцового к Троицкому мосту и по обеим сторонам набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка.

Кроме того, в связи с майскими праздниками автомобилистам будет запрещено парковаться на нечетной стороне Мойки от Невского до Мошкова переулка, на четной стороне реки от Невского до Мойки дом 22, на Певческом проезде, а также Миллионной улицы. Ограничения будут действовать с полуночи 25 апреля до часу дня 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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