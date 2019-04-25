Выбираем квартиру: тонкости и важные мелочи, которые надо учесть

Стоимость жилья, район, планировка, инфраструктура - учитывать все эти критерии при покупке квартиры очень важно. Но не стоит забывать, что на комфорт проживания также влияют детали и нюансы, которые поначалу могут показаться несущественными.

- Сегодня люди понимают, что комфортная жизнь в доме невозможна без комфортной среды обитания в целом. А определяется она множеством вещей - от планировки квартиры до удобства микрорайона, - соглашается директор по маркетингу Группы RBI (входят RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - Так, если брать планировку, то стоит обратить внимание на наличие специальных помещений - гардеробных, кладовых, которые помогают более эргономично использовать пространство квартиры. Колясочная в холле на первом этаже пригодится не только молодым родителям. Например, здесь можно оставить велосипед, сноуборд и другое спортивное оборудование. Минимум ступенек в доме и пандусы также будут полезны и мамам с колясками, и велосипедистам. Быстрый бесшумный лифт, опускающийся прямо в паркинг, оценят автомобилисты. Оформление мест общего пользования во многом влияет на то, каким видят дом его жильцы и гости. Двор, свободный от автомобилей, с продуманным ландшафтным дизайном и разными функциональными площадками, детский сад, магазин и другая инфраструктура в шаговой доступности - сейчас практически must have в классе комфорт и выше. Наши сотрудники всегда обращают внимание клиента на все те моменты, которые могут оказаться важными для него.

А теперь более подробно рассмотрим, какие мелочи не стоит упускать из виду и почему.

Этаж и окна

Выбирая квартиру, многие обращают внимание на вид из окна, а вот на какую сторону выходят окна - не задумываются.

- О присутствии в квартире дневного света нельзя забывать. Солнечно или темно будет в помещении - зависит от того, на какие стороны света оно ориентировано, - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - Важной мелочью может стать качество устанавливаемых застройщиком стеклопакетов, ведь хорошие окна - важный элемент комфортного микроклимата в квартире. Кроме того, при покупке жилья стоит обращать внимание на наличие лоджии или балкона, а также на вид, который будет открываться из окон. Что касается этажа, то многие предпочитают невысокие этажи для проживания. Кстати, этаж может влиять на стоимость недвижимости: как правило, чем выше, тем дороже.

Отделка

Делать ремонт самому или отдать предпочтение отделке от застройщика - каждый решает сам. Но тут важно взвесить все за и против.

- У покупателей, которые выбирают квартиру без отделки, появляются широкие возможности для создания индивидуального дизайна интерьеров и даже перепланировки, а стоимость квадратного метра в такой квартире будет ниже. В то же время, если квартиры в доме продаются без отделки, то на первых порах будет много шумных ремонтных работ, - предупреждает директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. - В жилье с готовой отделкой можно быстро переехать, сэкономив силы, время и даже деньги. Стоимость ремонта от застройщика будет включена в ипотечный платеж, что позволит комфортно распределить финансовую нагрузку. Кроме того, у ипотечных программ более выгодные ставки, чем у потребительских кредитов, которые новоселы нередко берут для самостоятельного ремонта. В ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» от «Главстрой Санкт-Петербург» представлены варианты как с черновой, так и с готовой отделкой, и можно выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Сегодня во многих новостройках есть шоурумы, в которых можно посмотреть, потрогать отделку.

- Клиенту становится понятно, что будет в квартире в итоге. Например, в шоурумах ГК «КВС» можно увидеть отделку квартир и мест общего пользования, какие лифты, сколько квартир на этаже, - говорит генеральный директор ООО «КВС.Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева.

В жилом комплексе Ultra City «Северного города» есть не только два шоурума с разными вариантами полной отделки, но и «технорум», где можно получить наглядное представление о том, как устроена инженерная «начинка» современного дома: от фасадных стен и стеклопакетов до радиаторов и стяжки пола. В одном из строящихся корпусов доступны квартиры как без отделки, так и с полной отделкой.

Планировки

Еще одна рекомендация: перед тем как приобрести жилье, обратите внимание на планировку. Но не просто на площадь квартиры и количество комнат, а на геометрию, длину и ширину помещений.

- Зачастую застройщики не указывают эти параметры в буклете и на сайте, а картинка там может выглядеть более презентабельно, чем есть на самом деле. Поэтому следует запросить рабочую документацию. В группе компаний «КВС» клиентам всегда предоставляют документы по их запросу, - говорит Анжелика Альшаева.

Очень важно, как именно распределены квадратные метры: планировочное решение должно быть максимально рациональным.

- Сегодня у покупателей популярны «европланировки»: просторные гостиные, совмещенные с кухней или прихожей, и компактные спальни. Это помогает сохранить личное пространство и обеспечить комфортную общественную зону, предназначенную для проведения времени всей семьей, - добавляет Юлия Ружицкая. - Хорошо, когда заранее предусмотрены удобные места для хранения. В некоторых квартирах ЖК «Северная долина» есть универсальные помещения, «хобби-румы», которые можно организовать по собственному усмотрению. Например, как библиотеку, спортзал или гардеробную. Если такие зоны не предусмотрены проектом, то их будет непросто выделить в уже готовой квартире.

Технические нюансы

Выбор жилья - это всегда эмоции. Мы представляем, как будем жить в новой квартире, как все обустроим вокруг. Хотя думать нужно не только об этом.

- Перед покупкой квартиры нужно обязательно обратить внимание на технические характеристики здания. Необходимо четко понимать, какие несущие конструкции у дома, из чего он строится, какая толщина наружных и внутренних стен, межкомнатных перегородок, какие фасады, уровень шумоизоляции в помещениях и многое другое. Застройщик эти данные должен предоставить, - продолжает Анжелика Альшаева. - Проектная декларация, а также другие документы компании находятся в открытом доступе на сайте ДОМ.РФ, где клиент может изучить все до подписания бумаг. Важный момент при покупке квартиры: досконально изучить договор долевого участия. Если в нем не прописано, скажем, из каких материалов будет отделка, то торопиться с подписанием не стоит. Попросите застройщика прописать эти материалы. Компания может корректировать договор по желанию клиента, если это в рамках закона. Для застройщика, который ничего не скрывает, такие вещи не составят труда.

Благоустройство

Комфортно и приятно жителям дома должно быть не только в своей квартире, но и в парадном, во дворе. Поэтому важны отделка мест общего пользования, благоустройство дворов, близость магазинов, остановок общественного транспорта.

- К примеру, у наших домов охраняемые благоустроенные дворы, закрытые от машин, а парковки расположены по периметру кварталов. При этом парадные в корпусах сквозные, то есть имеют два входа, и человеку, вышедшему из машины на парковке, не нужно обходить весь дом, чтобы попасть в подъезд, - рассказывает Ян Фельдман. - В каждом парадном можно взять специальную тележку, чтобы довезти тяжелые вещи или пакеты с продуктами от машины до входной двери. Также в подъездах есть помещения для хранения велосипедов и колясок. На придомовой территории наших кварталов «Янила», «Юттери» и «IQ Гатчина» предусмотрены детские площадки для ребят разных возрастов, а также велодорожки, тренажеры и зоны отдыха. Все эти мелочи, на которые жильцы не всегда обращают внимание при выборе квартиры, становятся значимыми после заселения. А для нас они значимы с самого начала.

Словом, девелоперы сегодня понимают, что потребитель хочет получить не просто квадратные метры, а комфортную среду обитания для себя и своей семьи. Поэтому, например, в проекте «Северного города» Ultra City жители могут оставить велосипед на велопарковке, прогуляться по фруктовому саду, заняться йогой на специальных деревянных настилах, назначить встречу у арт-объекта, созданного Артемием Лебедевым.

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