Стивен Сигал одобряет: «Комсомолка» узнала, как в Петербурге делают одну из самых популярных в мире компьютерных игр – World of Warships

Компьютерная игровая индустрия давно престала быть только сферой развлечения. Сейчас это крайнедоходная отрасль, в которой крутятся миллиарды. И не рублей, а долларов и евро. Это высокотехнологичный бизнес и приятно, что отечественным разработчикам здесь есть чем похвастаться. «Комсомолка» узнала, как в Петербурге делают одну из самых популярных в мире игр про военные корабли – World of Warships.

- Сейчас World of Warships держит уверенное второе место по популярности после World of Tanks среди всех игр студии WARGAMING. При этом «корабли» - это продукт петербургской студии, созданный исключительно в городе на Неве, - заявляют разработчики игры.

Прикоснуться к истории

Но эти слова прозвучали уже позже, в офисе, а с утра команда из 20 блогеров и журналистов из Петербурга, Москвы, а также других городов погрузилась в автобус и дружно отправилась на ледокол «Красин». Здесь участники пресс-тура должны были прикоснуться к истории отечественного флота.

Визит на Красин - способ прикоснуться к истории отечественого флота. Фото предоставлено организаторами.

И это было сделано неспроста. Ведь хоть игра World of Warships и является симулятором сражений флотов разных стран, но «кораблики» в ней далеко не игрушечные. Каждый из авианосцев, линкоров или эсминцев имел реальный прототип. И на то, чтобы ввести их в проект, уходит по полгода.

Сама игра существует уже несколько лет, а нынешнее мероприятие было посвящено очередному обновлению, благодаря которому пользователям стала доступна новая линейка боевых кораблей. С конца апреля в World of Warships появятся четыре линкора (а вскоре их станет восемь), ради каждого их которых специальная команда исследователей провела долгие месяцы в военно-морских архивах.

Команда из журналистов и блогеров на борту легендарного ледокола узнала, сколько требуется труда, чтобы восстановить архивные документы. Фото предоставлено организаторами.

- Так, по линкору «Владивосток» практически не было чертежей - только башня. Мы опирались на нее и на фотографии объемной модели, которую в 30-е годы показывали заказчикам - военным, - рассказывает дизайнер-инженер группы создания чертежей студии WARGAMING St.Petersburg Антон Курчаткин.

Не легче пришлось и с линкором «Советский Союз». Чертежи были, но полностью выцветшие. В течение двух месяцев их вручную перечерчивали и сейчас петербургская студия единственная в мире имеет полную документацию на «проект 23», созданный советскими инженерами более 80 лет назад. А ведь боевое орудие, установленное на нем, участвовало в реальных боях, защищая Ленинград. И сейчас этот исторический корабль можно увидеть своими глазами. В игре. Это уже не просто развлечение, а восстановление истории. И привлечение к ней молодежи понятным ей способом.

Большая часть сотрудников петербургской студии - молодые разработчики.Фото: Петр КИБЕР

Сделано в Петребурге, играют во всем мире

- На самом деле многие игроки хорошо разбираются в тонкостях, указывают нам на некоторые неточности и мы стараемся их исправлять. В World of Warships мы постоянно общаемся с игроками на семи языках. У нас есть русский, английский, немецкий, японский и так далее - говорит руководитель отдела по взаимодействию с игроками WoWs: Legends Филипп Глушаков.

WoWs: Legends (World of Warships: Legends) - это еще один продукт петербургской студии WARGAMING. 16 апреля «корабли» стали доступны не только на персональных компьютерах, но и на игровых приставках - консолях. Этот вариант игры немного изменен и адаптирован под иные требования. Его задача - привлечь новых пользователей в мир морских сражений.

Но и за компьютерной и за консольной версией игры стоит огромная команда разработчиков. Несколько сотен человек делают в Петербурге продукт мирового уровня, за который не то, что не стыдно, им можно и нужно гордиться. Это высокотехнологичный и интеллектуальный бизнес, на который делает ставку город. И не надо думать, что компьютерные игры, это несерьезно.Сейчас в этой индустрии крутятся огромные деньги и быть одним из ее лидеров - очень престижно.

Для того, чтобы "корабли" правдоподобно смотрелись на экране монитора, уходят долгие месяцы.Фото: Петр КИБЕР

Всего над проектом трудится несколько отделов. В том числе:

Архивно-исторический, который занимается изучением и обработкой документации, отрисовкой чертежей - корабль воссоздают «по винтику».

Далее в дело вступает подразделение графики. Тут художники - больше сотни человек - занимаются визуализацией кораблей и локаций. Все они не только отлично рисуют, но и хорошо знают историю военного флота.

Гейм-дизайнеры «оживляют» корабли, моделируют их поведение в игре, прорисовывают повреждения, спецэффекты и прочее.

Неменее важно и звуковое сопровождение, которое создают аудиоэксперты. Так, шум моря, например, был записан в портах разных городов мира.

Ну а чтобы игроки понимали всю суть происходящего, специальные люди создают документальные фильмы и видеоролики, рассказывающие о каждом корабле, истории его создания и так далее.

На разработку только одного линкора уходит до шести месяцев работы.

Всего на данный момент в World of Warships присутствует около 200 судов и сотни известных флотоводцев со всего мира.

Игра, созданная в Петербурге, получила множество различных наград и признание во всем мире.Фото: Петр КИБЕР

Стивен Сигал одобряет

Подтверждением заслуг команды WARGAMING St.Petersburg является «стена почета» в офисе студии. Здесь висят не только дипломы с многочисленными наградами, но и фотография известного голливудского актера Стивена Сигала, который был в гостях у разработчиков и лично оценил их труд.

- Команде World of Warships с любовью, - одобрительно подписал свое памятное фото Сигал.

А ведь он знает толк в боевых кораблях. Его герой - судовой повар Кейси Райбек был кумиром мальчишек 90-х годов, когда в боевике «В осаде» в одиночку сражался с захватившими линкор террористами.

Дневники разработчиков World of Warships.Новые Дневники разработчиков расскажут, что ждёт игроков в грядущем обновлении 0.8.3. Источник видео: worldofwarships.ru

Впрочем, мнение звезды Голливуда приятно, но куда важнее признание игроков - без них нет и успеха. Сейчас в симулятор, созданный в Петербурге играют сотни тысяч человек по всему миру. И с каждым годом эта цифра будет только расти.

- В будущем мы планируем добавить в игру подводные лодки. Недавно подобный эксперимент был и он прошел успешно, - разжигают интерес разработчики.

А это значит, что петербургская студия будет расти и развиваться, делая культурную столицу еще и центром разработки самых современных компьютерных технологий.