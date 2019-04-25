2019-04-25T17:22:01+03:00
Звезды

«Я не знаю, счастлива ли она»: Отец невесты Джонни Деппа из Питербурга пока не решил, радоваться ему или плакать

Танцовщица, обаявшая звезду «Пиратов Карибского моря», в школе никогда не любила парней, жаловалась на ссоры с мамой из танцев и «хотела денег» [эксклюзив kp.ru, видео]
Роман ЛЯЛИН
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Полина в детстве играла на пианино. Теперь на нем ей играет Депп Фото: facebook.comПолина в детстве играла на пианино. Теперь на нем ей играет Депп Фото: facebook.com
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У звезды Голливуда Джонни Деппа новая возлюбленная, а может и будущая жена. И нет, это не очередная американская актриса, а … русская красавица! 27-летняя россиянка Полина Глен теперь мелькает во всех зарубежных таблоидах. Любительницазаводных танцев Go-Go встретилась со звездой «Пиратов Карибского моря» на вечеринке в США. И совершенно случайно Полина не узнала Деппа. А вот Джонни сам сразу же загорелся и стал ухаживать за русской красоткой. По слухам теперь пара планирует свадьбу. Ну а пока Депп ищет обручальное кольцо для танцовщицы из Петербурга, «Комсомолка» рассказывает о русском детстве будущей супруги голливудской звезды.

«МАМА НЕ ХОЧЕТ ОПЛАЧИВАТЬ МНЕ ТАНЦЫ»

В Петербурге Полина переехала еще совсем маленькой. Семейство Глен переселилось из Казахстана вместе с бабушкой и дедушкой. Родители танцовщицы до сих пор живут в Северной столице. Здесь у них две квартиры в Московском районе в элитном доме. Полина училась в обычной школе. Девушка с самого детства увлекалась танцами и игрой на фортепиано. К слову, именно на этом инструменте ей теперь часто играет Депп. Возможно, общность интересов и сыграло ключевую роль в их отношениях.

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Where you been this summer? Me- Italy
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При этом внимание мальчиков Поля начала привлекать еще в средней школе. Многие прочили ей судьбу модели. Но сама Глен жаловалась, что покорить ее сердце так и не смог никто из ухажеров.

Танец русской невесты Джонни Деппа .

- Я люблю маму, папу, рыбку и подруг, - делилась Полина с друзьями в 2011 году. - А вот парня я никогда не любила.

Со своими подписчиками девушка делилась и совсем откровенными темами по поводу первого интимного опыта. Но при этом Глен рассказывала, что любит читать и ходить в клубы с подругами.

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Kiss to all my girls #polinaglen
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Мама Полины работает ветеринаром. У нее свой бизнес, кроме врачебной практики Ирина Глен продает оборудование для рентгена. Женщина активно путешествует по Европе. При этом с маленькой Полей у нее не всегда складывались хорошие отношения. Об этом рассказывала сама девушка.

- Мама отказалась оплачивать мне танцы, - жаловалась Полина. - Я ими жила. По ее словам, это пагубно влияет на мою учебу.

"IAM ME" CONCEPT DANCE VIDEO (Sing it back - Moloko).

Сама Ирина Глен отказалась рассказывать про свою дочь.

- Мы не комментируем ее жизнь, - заявила «КП-Петербург» Ирина Глен.

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#polinaglen
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«ХОЧУ ДЕНЕГ, ШМОТКИ И РАБОТУ»

Правда, от своей мечты – танцевать Полина все-таки не отступилась. Во многом именно это и помогло ей встретить свою любовь Джонни Деппа. Девушка основала в Петербурге свою школу танцев и была победительницей многих престижных конкурсов. Благодаря успеху, девушке и удалось переехать в Нью-Йорк.

Теперь у Полины счастливая жизнь. Она живет в особняке Деппа. А вот раньше о таком девушка не могла даже представить. Еще в 19 лет девушка публиковала в сети свои желания. Среди них были: «хочу денег, хочу танцевать, хочу работу, хочу тусить, хочу шмотки, хочу шоколадку». Теперь все это Полина может себе позволить сама.

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Русская невеста Джонни Деппа Полина Глен
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В Петербурге у Полины остались старшая сестра Татьяна. Женщина работает в банке и живет в счастливом браке. От комментариев по поводу своей сестры она тоже тактично отказалась. А вот отец девушки оказался более разговорчивым. У Геннадия Глен в Петербурге свой бизнес. Мужчина занимается защитой прав потребителей.

- Я без разрешения Полины интервью не даю, - пояснил «КП-Петербург» Геннадий Глен. - Ее личная жизнь – это ее достояние. Поэтому я не могу вам об этом рассказывать.

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По словам друзей Полины, ее охотно приглашают выступать на вечеринки. На одной из них девушка и познакомилась с Деппом.
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- Скажите она сейчас счастлива, - поинтересовались мы.

- Я не знаю, это надо у нее спрашивать, - пояснил Геннадий. - Она не говорила.

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Obsessed.
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Геннадий пообещал созвониться с дочерью, чтобы дать нам комментарий. Но через несколько часов отец красавицы отказался давать интервью.

- Полина запретила говорить, - развел руками Геннадий. – Поэтому«ноу комментс».

Танец Полины Глен.Самые интересные новости Санкт-Петербурга в Питер Решает : vk.com/pitereshaet Видео: polinaglen (Instagram)

К слову, до отъезда в США Полина в Петербурге активно набирала людей в свою школу танцев и подрабатывала моделью. В социальных сетях до сих пор можно найти ее резюме.

В США Полина участвовала в танцевальном проекте Playground LA и обучалась у хореографа ТевинКоул. В России девушка в 2013 году снималась в реалити-шоу «GO GO Girls», в котором заняла второе место. А в 2012 году Полина выиграла конкурс красоты, который проводился питерским баром «Небар», и стала «Мисс Небар 2012». Призами за победу стали денежный чек и путевка в европейский круиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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