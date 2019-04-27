«Сколько тебе Алсу заплатила?»: Дмитрия Нагиева захайпили в Instagram

После победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети» на Первом канале в Сети разразился скандал. Сначала возмутились зрители под видеороликами проекта на YouTube. Номера победительницы они называли слабыми, а первое место - купленным. Многие посчитали, что сложившаяся ситуация «похоронила хороший проект в целом».

Свои мнения по поводу финала конкурса «Голос. Дети» высказали в Instagram и многое звезды российского шоу-бизнеса. Станислав Садальский, Максим Галкин, Макс Фадеев, Эдгар Запашный, Наталья Штурм и даже Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, которая была наставницей Микеллы.

Заметим, сама Алсу в индивидуальном аккаунте попросту отключила комментарии подписчиков. А Светлана Лобода и ведущий шоу Дмитрий Нагиев вообще хранят гордое молчание и никаких комментариев не дают.

nagiev.universal Ну хорошая же фотка. Достигни оргазма - хотя бы из вежливости.

Видимо, чтобы как-то смягчить ситуацию Нагиев опубликовал у себя на странице отвлекающий пост. Под фото, где он восседает на огромном несуразном троне, шоумен написал: «Ну, хорошая же фотка. Достигни оргазма - хотя бы из вежливости».

Но даже такое эротическое заигрывание ведущего, не смогло отвлечь поклонников от мыслей о несправедливости финала конкурса «Голос. Дети».

«Это, видимо, те самые ощущения, когда ты - ведущий на «Голосе», «Трон, конечно, к лицу, но народ вас уважать перестанет!», «Димуля, дай ответ насчёт этого финала позорного», «Выскажите уже ваше мнение», «Сколько тебе Алсу заплатила?», «Нагиев, позор! Измените название у передачи на «Голос детей миллионеров» или «Голос Деньги». Тогда не придется ничего объяснять», - написали артисту раздосадованные подписчики. А один особо бдительный заметил: «А Димоныч-то не подписан ни на кого. Маниакальная любовь к самому себе».

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