2019-04-28T21:29:19+03:00
Происшествия

Пассажирские сидения разлетелись по трассе: В Петербурге на КАД грузовик протаранил маршрутку

К счастью, обошлось без жертв [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Авария произошла днем 28 апреля. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Авария произошла днем 28 апреля. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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В Красносельском районе Петербурга серьезная авария. На КАДе столкнулись фура и маршрутка. ДТП произошло около пяти часов вечера на 68 километре трассы. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, водитель большегруза двигался по дороге и не заметил маршрутку, которая стояла в первой полосе. Шофер попытался уйти от столкновения, но многотонная машина не успела перестроиться. После этого произошел удар.

ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге.

На кадрах с места ЧП видно, что автобус развернуло и выбросило на соседние полосы. Сама машина больше напоминала груду металлолома. Часть сидений и кузова разлетелись по проезжей части.

Проезжающие мимо автомобили зацепило осколками. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Проезжающие мимо автомобили зацепило осколками. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

На помощь участникам аварии пришли водители проезжавших мимо машин. К счастью, обошлось без жертв. Маршрутка оказалась пустой.

- Водитель фуры с порезами, подзастрял в кабине, дергали дверь. Маршрутчик отделался ушибами, перелом ребер и порезами, - рассказали, очевидцы. - В остальном все хорошо. Повреждены попутные легковые.

Грузовику повезло чуть больше. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Грузовику повезло чуть больше. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

По информации УГИБДД по Петербургу, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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