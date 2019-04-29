Норвежские СМИ обвинили белуху из России в шпионаже

Чудо-зверь приплыл к берегам графства Финнмарк в двадцатых числах апреля. Первыми белуху обнаружили норвежские рыбаки. Они же заметили на ней плотный хомут с зажимами, закрепленную на нем экшен-камеру и загадочную надпись поверх этой упряжи: «Оборудование Санкт-Петербурга».

Сейчас белуха пытается освоиться в дикой природе, ну а норвежская пресса вовсю строит конспирологические теории. Несчастное млекопитающее окрестили едва ли не новым русским шпионом. Как сообщает местный канал NRK, кит, вероятнее всего, раньше «служил» на российском Военно-морском флоте, а потом либо «сбежал» сам, либо был отправлен в северные моря на разведку. На эти мысли журналистов, как нетрудно догадаться, навели надпись и камера.

- В Крыму уже много лет существует центр подготовки дельфинов. Это ни для кого не секрет. Животных там учат выполнять самые разные задачи - от охраны фарватеров до уничтожения боевых пловцов и минирования кораблей. Но я ручаюсь: если бы у берегов Норвегии появился российский дельфин-шпион, никто бы в жизни не узнал, откуда он приплыл, - говорит полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Норвежские рыбаки обнаружили "кита-шпиона" из России.

Специалисты из Петербурга пока склоняются к тому, что кит уплыл вовсе не от военных, а из научных лабораторий.

- Это может быть белуха из Мурманска, из Морского биологического института, - предполагает заведующий кафедрой ихтиологии и гидробиологии СПбГУ Николай Максимович. - Там вот уже много лет изучают морских млекопитающих: распространение, поведение, миграцию, экологию.

По словам ученого, на животных там как раз крепят специальные датчики, которые позволяют следить за их перемещениями, измеряют температуру и соленость воды, время и глубину погружения и множество других параметров.

- Наш институт очень тесно связан с биологическим институтом. Приборы для наблюдений - ту самую «упряжь» и камеру - специалисты из Мурманска тоже могли получить от СПбГУ. Они уже брали у нас аппаратуру раньше. Это объяснило бы надпись на хомуте, - считает Максимович.

В самом мурманском институте, в лаборатории морских млекопитающих, нам сообщили, что о ситуации знают, но развернутый комментарий пока предоставить не могут.