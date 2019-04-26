2019-04-26T12:15:28+03:00
Звезды

«Пешеходом быть лучше»: Дмитрий Хрусталев поблагодарил гаишников за лишение прав

Соведущий «Вечернего Урганта» полтора года не сможет сесть за руль
Людмила ИЛЬИНА
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Дмитрий Хрусталев теперь ездит на работу на такси.Дмитрий Хрусталев теперь ездит на работу на такси.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Любой автолюбитель знает - с дорожной полицией шутки плохи. И даже если ты звезда Первого канала, правила для всех одинаковы. Так соведущему «Вечернего Урганта» Дмитрию Хрусталеву пришлось ответить по всей строгости закона. В начале апреля, на одной из московских трасс, его остановили сотрудники ГИБДД и попросили «дунуть в трубочку». Хрусталев отказался. Итог - лишение прав на 1,5 года.

- Дмитрий ехал на своем автомобиле на съемку передачи «Вечерний Ургант». Проходить медосмотр не стал из-за того, что опаздывал в студию. Он очень ответственный человек и он не мог подвести съемочную группу. Никаких претензий к полиции у него нет. Ему еще тогда объяснили все последствия, но он сделал свой осознанный выбор, - рассказывала «КП» директор артиста Анна Тригуб. - Безусловно, в тот день он был трезв. И лучшее тому подтверждение - это вышедшая в эфир программа.

Так или иначе, полтора года 40-летний Дмитрий не сможет сесть за руль, о чем он совсем не сожалеет. Сегодня он выложил в Instagram фото своих первых прав и написал ободряющий пост.

- 21 апреля 1998. Тосно. Первое водительское удостоверение. Я 21 год за рулем и только сейчас понял (мне помогли), пешеходом (пассажиром) быть круче. Кто за? - написал Хрусталев.

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Ведущий Дмитрий Хрусталев показал первой водительское удостоверение. Тогда у него еще были волосы.
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«Дим, такая же ситуация и у меня, вначале переживал, а потом понял, что пассажиром лучшее. Такси сейчас дешевле обходится», «Ни штрафов тебе, ни тех. обслуживания, ни налогов, и сама цела и весела», - поддержали его подписчики.

КСТАТИ:

Хрусталев - любитель погонять. По данным с официального сайта судебных приставов, за последние два года соведущий Ивана Урганта попался гаишникам 26 раз! Но как добропорядочный гражданин, Дмитрий не держит за собой долгов – все его штрафы оплачены. И в ближайшее время новых нарушений не предвидится, а его «Мерседес» встанет на стоянку, на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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