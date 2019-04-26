Яблони - к семейному счастью, а спиреи - для красоты

ГОРОД ЗЕЛЕНЕЕТ

- Выкапываем небольшую ямку, добавляем удобрение. Берем саженец и немного встряхиваем его. Не боимся, но и сильно не усердствуем! А теперь укрываем корешки землей, поливаем и утрамбовываем землю. Все! Теперь нужно ухаживать за растением и радоваться, когда оно начнет цвести, - с такого необычного мастер-класса началось субботнее утро жителей одной из городских новостроек - жилого комплекса «Ландыши» в Калининском районе Петербурга.

20 апреля, в день общегородского субботника, во дворах нового дома прошел свой праздник благоустройства. Устроил его застройщик комплекса - «Эталон ЛенСпецСМУ»(входит в Группу «Эталон»). Компания традиционно благоустраивает территории своих построенных домов, чтобы новоселам жилось комфортно. Осенью прошлого года новые деревья, кустарники и клумбы появились на территории жилого комплекса «Самоцветы» на Васильевском острове. А весной застройщик начал озеленять дворы комплекса «Ландыши» в Калининском районе Петербурга.

ДЕРЕВО ПОСАДИТЬ И С СОСЕДЯМИ ПОДРУЖИТЬСЯ

На субботник вышло около сорока жителей с детьми. Вместе с представителями управляющей организации АО «Сервис-Недвижимость» (входит в Группу «Эталон») они высаживали молодые саженцы яблонь и спиреи, которые уже в этом году порадуют жильцов своим цветением и ароматом.

- Дом у меня уже есть, дерево я только что посадил, осталось сына родить! - шутит молодой мужчина.

Неподалеку бабушка рассказывает внучке, почему рядом с домами, в парках и скверах часто высаживают яблони. Это дерево не просто красиво цветет, оно еще и очень доброе. Недаром раньше у молодоженов было принято сажать возле своего дома яблоню, а то и разбивать целый яблоневый сад. Считалось, что энергетика дерева укрепляет семейные узы, гарантирует благополучие, достаток и быстрое прибавление семейства.

А вот красивое название «спирея» многие жильцы услышали первый раз. Но само растение наверняка видели: его очень любят высаживать в городе, потому что кустарник оригинально выглядит, долго цветет, неприхотлив в уходе и морозоустойчив. До поздней осени он будет радовать жильцов своим видом.

Маленьких новоселов развлекал Рыжий Кот - талисман Группы «Эталон». Фото предоставлено организатором.

Когда посадка была закончена, участники субботника повязали на деревьях и кустарниках цветные ленточки и загадали желания. А завершился праздник фуршетом, на котором жители «Ландышей» могли познакомиться со своими соседями, а маленькие новоселы - поиграть с Рыжим Котом, талисманом Группы «Эталон».

СПРАВКА

ЖК «Ландыши» расположен на проспекте Маршала Блюхера, 7, в Калининском районе Петербурга. Дом был построен в конце 2017 года. В двух монолитных многосекционных корпусах запроектировано более 1500 квартир. Во дворах комплекса оборудованы яркие и безопасные детские площадки, создан уютный двор, закрытый от машин. Для автовладельцев построен многоярусный паркинг, а также оборудовано несколько открытых автостоянок.

КСТАТИ

Всего в Петербурге в 2019 году будет высажено около 12 тысяч деревьев - это на треть больше, чем в 2017-м, и в три раза больше, чем в 2016-м. По словам представителей городского Комитета по благоустройству, больше зелени должно появиться не только в центральных районах, но и в новых жилых кварталах. Этого ждут горожане.