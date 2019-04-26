2019-04-26T12:53:43+03:00
Общество

В Сети продают старую визитку Путина за 650 тысяч рублей

Ее владелец утверждает, что карточка принадлежала президенту, когда он еще работал в Ленинграде.
Сергей ВОЛЧКОВ
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Президент мог носить такую визитку в портмоне больше четверти века назад. Фото: портал бесплатных объявлений "Юла"Президент мог носить такую визитку в портмоне больше четверти века назад. Фото: портал бесплатных объявлений "Юла"
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Порталы бесплатных объявлений регулярно преподносят сюрпризы. То рентгеновский снимок Мэрилин Монро на них выложат, то фотографию бумажного стаканчика, из которого пил Элвис Пресли. А вот житель Петербурга решил расстаться с «артефактом» посерьезнее – он выставил на продажу визитку Владимира Путина.

Необычный лот появился на портале «Юла» 24 апреля. На белом прямоугольном листке сними чернилами напечатано: «Владимир Путин. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов». Нетрудно вычислить, что президент носил его в портмоне больше четверти века назад – в 1991-1992 году. Без пяти минут раритет получается. И цена соответствующая – если хотите заполучить визитку себе в коллекцию, готовьтесь отдать 650 тысяч рублей.

- У меня отец в девяностые как раз работал депутатом, - рассказал «Комсомолке» владелец лота Тимур. – Общались с Владимиром Владимировичем, отсюда и карточка. У отца таких визиток знаменитостей вообще много осталось. От Пугачевой, например, есть. Отец встречал ее на перроне, когда она приезжала в Ленинград.

Визитка Путина, рассказывает Тимур, нашлась случайно – в старой записной книжке. Посоветовавшись с супругой, наш собеседник решил выставить ее на продажу. Подлинность гарантируется – покупатель может отнести ее на любую экспертизу.

- Знакомые говорили мне, что надо вообще цену в миллион поставить, - признается продавец. – Но я подумал, что 650 тысяч тоже достаточно. Путин – человек все-таки легендарный, я считаю.

По словам Тимура, после того, как эта история попала в СМИ, ему начали активно писать и звонить интересующиеся. Но, несмотря на ажиотаж, реального предложения о покупке пока не поступало.

Впрочем, опытные коллекционеры уверены – скорее всего, и не поступит.

- Во-первых, подлинность такой визитки проверить очень сложно, - уверен председатель «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга» Александр Страхов. – Во-вторых – кому это, по большому счету, нужно? На мой взгляд, человек, который имеет свободных 650 тысяч, вполне способен достать такую визитку и сам, через личные связи. Не такая уж это редкость.

Словом, пока раритетную визитку никто не купил. Но даже если вы вдруг не успеете, не расстраивайтесь – по словам Тимура, у него есть еще одна точно такая же, только немного новее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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