В Сети продают старую визитку Путина за 650 тысяч рублей

Порталы бесплатных объявлений регулярно преподносят сюрпризы. То рентгеновский снимок Мэрилин Монро на них выложат, то фотографию бумажного стаканчика, из которого пил Элвис Пресли. А вот житель Петербурга решил расстаться с «артефактом» посерьезнее – он выставил на продажу визитку Владимира Путина.

Необычный лот появился на портале «Юла» 24 апреля. На белом прямоугольном листке сними чернилами напечатано: «Владимир Путин. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов». Нетрудно вычислить, что президент носил его в портмоне больше четверти века назад – в 1991-1992 году. Без пяти минут раритет получается. И цена соответствующая – если хотите заполучить визитку себе в коллекцию, готовьтесь отдать 650 тысяч рублей.

- У меня отец в девяностые как раз работал депутатом, - рассказал «Комсомолке» владелец лота Тимур. – Общались с Владимиром Владимировичем, отсюда и карточка. У отца таких визиток знаменитостей вообще много осталось. От Пугачевой, например, есть. Отец встречал ее на перроне, когда она приезжала в Ленинград.

Визитка Путина, рассказывает Тимур, нашлась случайно – в старой записной книжке. Посоветовавшись с супругой, наш собеседник решил выставить ее на продажу. Подлинность гарантируется – покупатель может отнести ее на любую экспертизу.

- Знакомые говорили мне, что надо вообще цену в миллион поставить, - признается продавец. – Но я подумал, что 650 тысяч тоже достаточно. Путин – человек все-таки легендарный, я считаю.

По словам Тимура, после того, как эта история попала в СМИ, ему начали активно писать и звонить интересующиеся. Но, несмотря на ажиотаж, реального предложения о покупке пока не поступало.

Впрочем, опытные коллекционеры уверены – скорее всего, и не поступит.

- Во-первых, подлинность такой визитки проверить очень сложно, - уверен председатель «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга» Александр Страхов. – Во-вторых – кому это, по большому счету, нужно? На мой взгляд, человек, который имеет свободных 650 тысяч, вполне способен достать такую визитку и сам, через личные связи. Не такая уж это редкость.

Словом, пока раритетную визитку никто не купил. Но даже если вы вдруг не успеете, не расстраивайтесь – по словам Тимура, у него есть еще одна точно такая же, только немного новее.