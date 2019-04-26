Рак пятится назад: овощи, которые борются с онкологией

Онкология в пятерке главных смертельных болезней развитого человечества. С каждым годом все больше людей слышат неутешительный диагноз: «рак». Исследователи связывают это в том числе с современным образом жизни: малоподвижностью, плохой экологией и питанием. Но если о «вредных» продуктах мы знаем - чипсы, жареное, мясо, сладкая газировка, консервы, копчености, и так далее, то о тех, что нивелируют вред, часто не имеем понятия.

А укротить вредность можно овощами. Кстати, многие из них вошли в список полезных продуктов по версии Всемирной организации здравоохранения. В заявлении ВОЗ сказано, что они не только укрепляют иммунную систему, но и способны останавливать рост раковых клеток.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, БРОККОЛИ, БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА, РЕПА, РЕДИС

И все остальные крестоцветные. Вы же помните, что у них характерный горьковатый привкус. Это из-за глюконизолатных соединений. Самые изученные - индол-3-карбинол (его больше всего в брокколи) и сульфорафан (в цветной капусте). Доказано, что они помогают бороться с раком, особенно молочной железы и простаты. Им приписывают и противовоспалительное действие, и антиэстрогенное. Содержат сильные антиоксиданты. Но, чтобы в этих овощах сохранились полезные свойства, их нужно есть в сыром виде или же всего лишь немного обработать паром.

ЛУК И ЧЕСНОК

Да, они хороши не только от простуды. И лук и чеснок содержат аллицин - вещество, которое помогает печени устраивать детокс нашему организму и очищать его от канцерогенов. Кроме того, чеснок может удалять из организма токсины и активирует белые кровяные клетки - те, которые уничтожают раковые. Считается, что чеснок и лук могут значительно снизить риск рака желудка, а также кожи, толстой кишки и легких.

Помидоры – отличный источник ликопина.

ТОМАТЫ

Наши любимые помидоры хороши не только в салате. Ярко-красный цвет им придает ликопин. Он останавливает рак эндометрия, легких, желудка, простаты. При этом в организме человека ликопин не вырабатывается, его можно получить только с продуктами. И томаты - это отличный его источник. Только есть их надо не свежими, как мы любим, а после тепловой обработки. В таком случае ликопина в них будет больше.

ФАСОЛЬ И БОБЫ

Фасоль и бобы предотвращают генетическое повреждение клеток или значительно замедляют этот процесс. По крайней мере, так заявляют британские ученые на основании своих исследований. Эти овощи защищают от рака простаты, а также снижают риск развития рака пищеварительных органов.

ШПИНАТ

Шпинат рекомендуют как профилактику. Он снижает риск развития рака груди, яичников, помогает остановить неконтролируемый рост нежелательных клеток. В нем содержится бета-каротин и витамин С, которые снижают риск заболевания раком толстой кишки.

КУШАТЬ ПОДАНО: ГОТОВИМ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Просто, вкусно и полезно.

Брюссельская капуста с мясом.

НАДО: 600 г замороженной брюссельской капусты («4 сезона»), 300 г говяжьей грудинки, 2 луковицы, 1 морковь, 3 лавровых листика, несколько горошин черного перца, 5 ст. ложек растительного масла, соль по вкусу.

ГОТОВИМ: 1. Отварить говядину в холодной пресной воде. 2. на растительном масле грудинку до золотистого цвета с двух сторон. Посолить, поперчить. 3. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук. 4. Брюссельскую капусту, не размораживая, отварить в кипящей воде и посолить. 5. Слить часть воды. К капусте добавить поджаренный лук и морковь, натертую на мелкой терке. Тушить пять минут на небольшом огне. 6. Добавить к овощам мясо, лавровый лист, перец. Перемешать и тушить 35-40 минут. 7. Перед подачей посыпать зеленью.

Брюссельская капуста «4 сезона» отлично подойдет для этого блюда. Фото: архив компании.

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