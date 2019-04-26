2019-04-26T14:25:11+03:00
Звезды

Праздник музыки и танцев в лучших европейских традициях: Дрезденский бал впервые пройдет в Петербурге

Мероприятие планируется провести на трех площадках города
Людмила ИЛЬИНА
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Дрезденский бал входит в десятку лучших балов в мире. Фото:semperopernballДрезденский бал входит в десятку лучших балов в мире. Фото:semperopernball
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Дрезденский оперный бал - одно из главных и зрелищных событий светской жизни Европы. В феврале этого года делегация из Петербурга посетила бал в «Земпер-Опер» в Дрездене, который открывал российский композитор Антон Лубченко со своим произведением.

«У меня есть мечта. Мне бы хотелось, чтобы наряду с зимним балом в Дрездене, был осенний или летний бал в Санкт-Петербурге», заявил тогда художественный руководитель Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай.

31 августа этого года бал впервые проведут в Северной столице.

- Это масштабное культурное событие считается одним из главных светских музыкальных мероприятий Европы. Бал планируется провести на трех площадках. В Михайловском театре состоится концерт мировых оперных звезд, сам бал пройдет в Санкт Петербургской академической филармонии, а на площади Искусств будет организована прямая трансляция праздника, - сообщает пресс-служба Смольного.

Бал впервые пройдет в Петербурге. Фото:semperopernball

Бал впервые пройдет в Петербурге. Фото:semperopernball

25 апреля на встрече в Смольном врио губернатора Александр Беглов и художественный руководители Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай обсудили условия проведения мероприятия в Петербурге.

- Уверен, что этот знаковый проект привлечет к нашему городу внимание европейского сообщества, дополнит его имидж центра мирового туризма, - сказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что проведение бала послужит укреплению сотрудничества Санкт-Петербурга с его городом-побратимом Дрезденом, будет способствовать развитию отношений между Россией и Германией. В Петербурге уже создан оргкомитет по проведению бала, который занимается, в том числе обеспечением безопасности и медиа-сопровождения.

СПРАВКА:

Дрезденский бал впервые был проведен в 1925 году, но уже в 1939 году мероприятие перестало проводиться из-за начавшейся Второй мировой войны. С января 2006 года в здании «Земпер-Опер» в Дрездене вновь стали устраиваться зимние балы, благодаря инициативе их организатора и художественного руководителя Ханса-Йоахима Фрая. Дрезденский бал входит в десятку лучших балов в мире. Мероприятие сочетает в себе красоту культурной столицы Саксонии, музыки и танцев. Почетными гостями бала в свое время были президент России Владимир Путин, королева Швеции Сильвия, актрисы Катрин Денев, Софи Лорен и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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