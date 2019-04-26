Пьяный адвокат избил начальницу поезда в Петербурге

В Петербурге мужчина обвиняется в избиении начальника поезда. Дерзкая выходка со стороны пассажира по отношению к сотруднице железной дороги произошла еще 11 марта 2019 года, однако стало известно об этом только сейчас. В целом мужчина не нанес каких-то серьезных травм женщине, но такое поведение в любом случае должно быть наказуемо. И данный гражданин знает это как никто другой, потому что работает адвокатом и знает законы.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения в пассажирском проезде, мужчина нарушил правила проезда и общественный порядок, - сообщил следственный комитет.

Все началось с того, что уставший от работы и чужих судебных разбирательств адвокат ехал на поезде и, видимо, решил немного расслабиться. Стаканчик, второй, и вот уже мужчина из презентабельного юриста превратился в разнузданного дебошира. Язык стал заплетаться, голос крепнуть, ноги сами ходить туда-сюда по вагону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705560" frameborder="0"></iframe> В Петербурге пьяный адвокат избил начальницу поезда.Видео: Следственный комитет

В итоге, когда пьяный адвокат порядком поднадоел пассажирам, которые хотели спать, ведь за окном было около часу ночи, проводница вагона подошла к нему и сделала замечание. Но слова женщины так раздражили мужчину, что он замахнулся на женщину. Та успела увернуться.

Заметив, что промахнулся, шатающейся походкой мужчина двинулся по вагону в сторону тамбура, игнорируя дальнейшие замечания. Там его уже встретила более тяжелая артиллерия – начальница поезда. Но и здесь гражданин повел себя по-хамски и сначала начал просто толкать женщину, а потом и вовсе стал «раздавать» ей пинки ногами. На это храбрая начальница, которая явно не раз справлялась с пьяными пассажирами, дала небольшой отпор, а потом крылась за дверью.

В итоге правосудие все же восторжествовало. Адвоката-дебошира задержали и уже предъявили обвинение. Следствие подготовило ходатайство в суд для того, чтобы мужчину заключили под стражу. На предстоящем суде выяснится, кто будет защищать интересы адвоката, или же он «сапожник без сапог».