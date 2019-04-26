Переезд отменяется: Музей обороны и блокады Ленинграда расширят на старом месте

Более трех тысяч квадратных метров получит в ближайшее время Музей обороны и блокады Ленинграда. Дополнительные помещения передаст Министерство обороны. Речь идет о третьем и четвертом этажа здания в Соляном переулке.

Это, пожалуй, один из лучших подарков городу к грядущему Дню Победы. И, кстати, в дальнейшем переговоры будут продолжены – музею хотят передать дополнительное здание, которое выходит на набережную реки Фонтанки.

Напомним, с прошлого лета музей закрыт на ремонт – в рамках подготовки к 75-летию празднования победы в Великой Отечественной войне. Обновленную экспозицию планируют открыть в сентябре этого года. И она – к радости блокадников – никуда не переедет! Напомним, ранее петербуржцы возмутились, тем, что один из самых важных городских музеев хотят перевезти на Смольную набережную.

- Мы спросили горожан, и в первую очередь, конечно, ветеранов, где должен быть музей блокады, – пояснил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Практически все уверены: музей должен сохранить свою историческую прописку в Соляном городке. Он должен быть там, где его и начали создавать еще когда, гремела война в 1944 году. Это ведь был и народный музей, блокадники несли туда свои памятные вещи, документы. Для каждого ленинградца это место стало священным.

Но в нынешних своих пределах музею, конечно, тесновато. Поэтому договоренность с Минобороны сейчас очень важна: тем более, что музей не перестает пополнять фонды и с благодарностью принимает от горожан подлинные документальные и вещественные свидетельства битвы за Ленинград и ленинградской блокады из семейных архивов. И петербуржцы охотно откликаются: для экспозиции они уже принесли более восьмисот предметов, включая неизвестные до этого блокадные дневники.

Впрочем, место на Смольной набережной ранее выделенное под новые помещения музея пустовать не будет. Туда в свою очередь переедет комплекс зданий Верховного суда. Напомним, вместо судейского квартала на проспекте Добролюбова появится Арт-парк, который уже окрестили «Тучковым буяном».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В странах СНГ, которые в годы войны принимали эвакуированных ленинградцев, создадут филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда. Их экспозиции будут рассказывать о жизни людей вдали от родного города, о фронтовых подвигах тех, кто помогал защищать Ленинград.

Если учесть, что все городские экспозиции и музеи, связанные с блокадой (в том числе отделение, которое появится на хлебзаводе «Каравай» - прим. авт.), тоже объединятся под эгидой того, который в Соляном переулке, можно говорить о появлении в Петербурге полноценного центра сохранения памяти о блокаде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна КИСЕЛЕВА:

- Мы очень рады этому решению, давно боролись за расширение музея, но сами с Министерством обороны справиться, конечно, не могли. Мы не понимали затею с переездом музея, ведь само это место в Соляном переулке нами, можно сказать, «намолено». И музей должен быть именно там. И хорошо, что будут появляться филиалы музея, в том числе в разных районах Петербурга. Будет проще водить экскурсии, рассказывать школьникам об истории нашей победы.