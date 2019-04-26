«Хочу убить всю свою семью»: «Комсомолка» раскрыла черный рынок профессиональных киллеров в даркнете

В октябре 2018 года поселок Архангельское Московской области на время вернулся в лихие 90-е. Ранним утром прямо у дома расстреляли следователя по особо важным делам Евгению Шишкину. Киллер действовал методично – две пули в голову. Шишкина в это время расследовала уголовное дело хакеров, похитивших 18 миллионов рублей. Эти люди, по одной из версий, и были заказчиками. Киллера из Петербурга они якобы нашли через Даркнет – самую закрытую для обычных пользователей черную сторону глобальной Сети. «Комсомолка» провела свое расследование и наткнулась на настоящий рынок профессиональных киллеров, готовых принять заказ на убийство.

«КАК ПОПАСТЬ В ТЕМНУЮ СЕТЬ»

Даркнет называют темным слоем Интернета. И не зря. Попасть в него обычным пользователям через стандартные поисковики или случайно – невозможно. Для этого нужно быть как минимум продвинутым юзером.

- Даркнет - большое понятие, которое объединяет так называемый темный Интернет, - рассказывает старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин. - Он находится на несколько уровней ниже. Вам недостаточно в браузере ввести стандартный сайт, чтобы туда попасть. Нужно обладать некоторыми знаниями и иметь специальное программное обеспечение. Помимо этого основное отличие от стандартного интернета в том, что даркнет анонимен. Если не совершать ошибок, то найти человека или физическое местонахождение сайта практически невозможно. Именно поэтому в нем огромное количество ресурсов и контента, которые являются противоправными по законодательству.

Убийство следователя могли заказать в даркнете

Чтобы попасть на сайт в даркнете после установки специальных программ, нужно знать точные адрес сайта. Яндекса или Гугла там нет, но есть другие специальные поисковики по темному Интернету.

- Большое количество людей использует даркнет для приобретения запрещенных веществ и услуг любой направленности, в том числе и криминальной, - поясняет эксперт. - Это краденные товары, покупка и продажа оружия, рынок сексуальных услуг, работа хакеров, запрещенная порнография, в том числе и объявления о наемных убийствах. Я тоже встречал такие. Большинство объявлений об этом спам. Просто обман на деньги и мошенничество. Но, естественно, ничто не мешает реальным убийцам размещать объявления и достаточно долго оставаться анонимным, если говорить про техническую сторону вопроса.

«УГОН МАШИН, КОНТРАБАНДА И ЛИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

После консультации с экспертом мы решили сами спуститься в «темные слои» Интернета. Устанавливаем специальные программы и через 15 минут мы уже в даркнете. Первое чувство, что мы оказались в какой-то параллельной реальности. И сразу скажем, обычным людям здесь делать нечего. Если вы, конечно, не решили почитать бесплатно книги, которых нет в свободном доступе. Во всех остальных случаях даркнет – как темное зеркало нашей жизни. На первом же сайте мы натыкаемся на объявления, от которых идут мурашки по телу.

Вот лишь часть из предложений: «сбыт фальшивых денег», «контрабанда через границу», «обналичивание грязных денег», «угон дорогих машин под заказ», «водитель для ухода с места преступления», «уничтожение имущества, бизнеса, поджоги машин и недвижимости под заказ».

Банковская карта без привязки к вашей личности - далеко не все, что предлагает даркнет

Сам Даркнет условно можно разделить на несколько частей: наркотики (большая часть сайтов), продажа и покупка оружия, криминальные услуги: от воровства машин до убийства. Вот так, например, рекламируют себя профессиональные угонщики:

«Требуются крупные парни для угонов дорогих авто во всех крупных городах России: Москва, Петербург, Екатеринбург, Сочи. География постоянно расширяется».

Большая часть объявление с предложением угнать элитную иномарку относятся к Петербургу. И теперь становится понятно, почему он в лидерах по этим преступлениям.

Набор команды угонщиков

К слову, продажа аккаунтов на каршеринговые машины оказалась не мифом.

- Шалом всем, у кого нет прав, кто не хочет светиться, - приветствуют хакеры. – Продажа каршеринга: Делимобиль – 4 тысячи рублей, Яндекс.Драйв – 4,5 тысячи, Яндекс.Драйв. Премиум – 7 тысяч рублей.

Кроме каршеринга купить здесь можно и банковскую карту, зарегистрированную на чужое имя: «Лимит до 100 тысяч рублей за раз, до 6 миллионов рублей в месяц. К пакету прилагается сим-карта и скан паспорта владельца. Доставка почтой в любой регион РФ».

Найти здесь можно практически все, в том числе и те самые дипломы об образовании (привет хирургу из Челябинска, принимавшему пациентов по липовым документам), паспорта, водительские права и даже обучение вскрытию банкоматов.

Услуги даркнета поражают своим хладнокровием

«ХОЧУ УБИТЬ ВСЮ СЕМЬЮ»

Особое место здесь занимает продажа оружия (можно приобрести даже гранатомет) и заказные избиения, и убийства людей. И на эти услугиогромный спрос.

«Хочу убить всю свою семью. Отчасти потому что ненавижу их, отчасти из-за наследства. В моем случае наследство – 7 миллионов рублей. Нужно чтобы они попали в аварию, чтобы это выглядело как несчастный случай».

Список незаконных услуг кажется больше походим на кадр из фильма

К слову, это не единственный ребенок, который готовится к убийству своих родителей. Есть те, кто хочет отправить на от свет «двух своих товарищей». А есть и обычные маньяки: «Давно хочу убить какого-нибудь человека. Но не знаю, как сделать это и не сесть. Есть идея подкараулить ночью в парке. Но я хочу убить максимально мучительно и жестоко». Шутка это и или исповедь будущего изверга, неизвестно. Но форумчане хладнокровно дают советы о способах расправы, как замести следы и даже избавиться от тела.

«БЫЛ БОЙЦОМ ОМОН, ТЕПЕРЬ КИЛЛЕР»

Что касается самих киллеров, то «торчат» здесь явно и любители, и профессионалы. Многие,по их признанию, идут на дело из-за того, что отчаялись прокормить семью.

- Попал в непростую жизненную ситуацию, нужны деньги, - пишет один из пользователей. – Долго думал и решился пойти на это. Сейчас нахожусь в Петербурге, но готов к поездке в другой регион. Беру заказ на разовое убийство. Цена вопроса – полмиллиона рублей.

Про силовые акции остается только догадываться

Встречаются тут и одиночки-профессионалы с боевым опытом.

- В 90-х работал в ОМОНе, теперь работаю киллером, - пишет предполагаемый киллер. – Убиваю хладнокровно и быстро. Маскирую под разбойное нападение. При моих личных данных, у жертвы никаких шансов. Средняя цена за офисного работника – 380 тысяч рублей (за Мкадом), есть множество добавок.

Но чаще всего свои услуги предлагают специализированные фирмы. К ним мы и решили обратиться, чтобы удостовериться в правдивости объявлений. К себе на работу они нанимают бывших бойцов или преступников из федерального розыска. Такие компании предлагают все услуги от запугивания, избиения, слежки (в том числе за неверным мужем или женой), до похищения и убийств в лучших традициях боевиков.

Услуги киллера в даркнетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Главная функция синдиката – устранение на заказ, - говорится в объявлении. – Это услуга выполняется профессионалами из нашей группировки. – Другие - вроде поджога и слежки - выполняют обученные люди, нанятые в сети. Мы профессионально занимаемся этим с середины 2000-х годов. Устраняем разными способами: от укола шприцем с ядом до провоцирования ДТП.

Ограбление с целью убийства здесь от 800 тысяч рублей (зависит от личности человека и его должности), похищение с убийством в лесу от 1,5 миллионов рублей, отравление ядом с маскировкой - от трех миллионов рублей.

Мы решили обратиться к фирме как «клиенты». Переписку с «заказчиками» здесь ведут только через защищенные зарубежные электронные почты.

- Мы профи. Полиция выйдет на кого угодно, но не на нас, - заверили в фирме. – Для заказа нужна цель и все данные о ней, которые знаете. Нужна стопроцентная предоплата или оплата через гаранта.

От даркнета кровь стынет в жилах

«СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА УБИЙСТВО – 400 ТЫСЯЧ»

И тут начинается самое интересное. В даркнете особой популярностью пользуются «гаранты». Это фирмы, которые выступают посредниками во всех сделках. Оплата за услугу отдается им. Если все выполнено, то деньги переводят исполнителю, если нет, то возвращают обратно с вычетом процента. В спорных ситуациях принимают стороны того, кто представил больше доказательств. На крайний случай тут есть свой «арбитраж». К слову, оплату в даркнетеберут и в биткоинах.

- Вы переводите деньги гаранту, он подтверждает, что сумма поступила, мы принимаем заказ и выполняем его, - поясняют нам в другой «фирме киллеров». – После этого, я вам пишу, что все готово, вы проверяете и сообщаете гаранту. Я вижу, что вы далеки от таких дел.Цена зависит от многих факторов, но примерная по России от 400 тысяч рублей. Это если без сложностей и при условии, что жертва простой человек. Мы работаем 9 лет и еще никто не сел в тюрьму.

Очень странные объявления

После этого киллер попросил нас предоставить данные жертвы. Правда, своими расспросами мы его разозлили, поэтому он исчез из чата.

Мы не стали испытывать судьбу, но, судя по всему, найти настоящего киллера, готового на преступление в даркнете действительно несложно…

Мнение эксперта

Сергей Ложкин.старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»:

«Силовики следят за даркнетом»

- Использование даркнета не нарушает закон, другое дело, что часто его используют в преступных целях. Правоохранительные органы знают о существовании даркнета. В принципе они в теме. И хоть иногда установить человека с форума практически невозможно, есть большое количество случаев, когда преступники вычислялись в сети даркнет, а затем арестовывались.