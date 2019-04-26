6 мая театр «Приют комедианта» приглашает на первый в своей истории балетный спектакль — «Солярис»

«Приют комедианта» в 31-ом сезоне представил первый в своей истории балетный спектакль — «Солярис». Театр, постоянно создающий творческие коллаборации, на этот раз объединяет драматический театр и балет, артистов академического балета и современного танца. В команде хореографа Юрия Смекалова — звезды мирового балета, солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров, выступающие на главных балетных сценах мира, независимые танцовщики современных направлений, создатели собственных экспериментальных стилей. Артисты разных «танцевальных вер» ищут новый пластический язык и принципы взаимодействия, используя техники современного танца.

Взяв за отправную точку один из главных научно-фантастических романов XX века, автор спектакля приходит к абсолютно новой истории. Без прямой связи с текстом «Соляриса» Станислава Лема балет Юрия Смекалова продолжает размышление о вечном поиске человеком того, что можно назвать началом, праматерией, высшим разумом, «оттисками генетической памяти», которые определяют наше существование. Отправляясь в космическое путешествие — действие спектакля разворачивается на станции «Земля» и в космическом пространстве — человек неизбежно погружается в исследование собственного, внутреннего космоса. Возможно, именно в нем заключена непознаваемая сила.

Исследованием мира современного человека можно назвать и музыку Бхимы Юнусова, созданную в сотворчестве с хореографом. Дебютное сочинение для театра петербургского композитора «обнимает» планету. В темах — отзвук полугодового путешествия по миру, музыка напоминает то о футуристическом индустриальном Гонконге, то о далеких и теплых островах, то вбирает мотивы японского театра кабуки, напряженные и хаотичные. В сочинении Юнусова нет академизма — он говорит на языке современных музыкальных жанров, часто контрастных: трип-хопа, атмосферного стиля эмбиент, резонансного индастриал.

- Мы создаем спектакль на стыке разных танцевальных культур. Я пригласил в проект молодого композитора, не связанного с миром академической музыки и балета. Не случайно выбрана и сцена «Приюта комедианта» - камерность и особенности площадки позволяют иначе почувствовать энергию танцовщиков. Саму работу над «Солярисом» можно сравнить с жизнью космической станции, которая движется в необъятном пространстве в надежде получить ответы на волнующие нас вопросы, - говорит Юрий Смекалов.

Режиссер и хореограф: Юрий Смекалов

Композитор: Бхима Юнусов

Художник-постановщик: Андрей Севбо

Художник по костюмам: Нина Штеренберг

Художник по свету: Константин Бинкин

Художник видеоконтента: Сергей Рылко

Исполнители: Злата Ялинич, Виктория Литвинова, Александр Челидзе, Игорь Колб, Юрий Смекалов, Алексей Любимов, Юлия Кобзарь, Иван Гребенщиков, Денис Климук, Екатерина Чебыкина, Анна Окунева.