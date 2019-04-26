2019-04-26T22:13:45+03:00
Спорт

Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019: Прогноз на матч 26 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Зенит» - «Крылья Советов»

Прогноз на матч 26 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара). Команды сыграют в воскресенье, 28 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Максим МИХАЛКО
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Чтобы оформить чемпионство, "Зениту" надо набрать еще семь очков.Чтобы оформить чемпионство, "Зениту" надо набрать еще семь очков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Перед воскресной встречей «Зенит» находится в 7 шагах от победы в чемпионате России. Если за шаги считать количество очков. А их сине-бело-голубым для оформления золотых медалей осталось набрать как раз 7. В случае победы над «Крыльями» хозяева выполнят почти половину чемпионской нормы, но матч для «Зенита» грозит стать гораздо сложнее, чем предполагает статистика. Да, «Зенит» весной не просто идет, а летит по чемпионскому графику – в 8 матчах 20 очков! «Крылья» наоборот после удачного возобновления чемпионата впали в пике, которое уже опустило команду в зону стыковых матчей.

Но если внимательно присмотреться к поражениям «Крыльев Советов», поражениям и домашним, и гостевым, то почти каждый такой результат выделяют одинаковые особенности. Соперники превосходили самарцев лишь в один мяч, при этом сама игра была, как в футболе выражаются, на три исхода. И сложись обстоятельства для «Крыльев» в нескольких матчах чуть удачней, очков у них сейчас было бы заметно побольше.

К тому же матч в Петербурге нельзя для соперника «Зенита» относить к разряду обычных. В первую очередь потому, что в составе самарцев на поле могут выйти аж четверо футболистов, которым есть что петербуржскому клубу доказать. Воспитанники питерского футбола Максим Канунников и особенно 23-летний Рамиль Шейдаев обязательно постараются напомнить, что в родном клубе были достойные большего. 35-летний центральный нападающий Сергей Корниленко выступал за «Зенит» 10 лет назад, а с тех пор огорчал голами «Зенит» многократно. А есть еще у Миодрага Божовича и другой такой джокер – 24-летний центральный защитник Максим Карпов. Который прошел в «Зените» путь от одного из самых перспективных до запасного, но дальше места в запасе не продвинулся. Когда у соперника в составе такие футболисты, способны они становятся на большее, чем обычно.

Отдельное внимание – фигуре тренера «Крыльев». Миодраг Божович давно и справедливо зарекомендовал себя тренером, умеющим находить болевые точки и жалить в них даже у самых грозных соперников. А еще создавать такую атмосферу с своей команде, что некоторые футболисты выдают такие матчи, каких от них никто и не ждет. И на всякий случай, в прошлом сезоне противостяние «Зенита» с Божовичем завершилось безоговорочном победой тренера. Сначала победившим с «Арсеналом» в Петербурге, а весной лишив «Зенит» реальных шансов на место в Лиге чемпионов.

Впрочем, сам «Зенит» сегодня – прямое воплощение своего тренера – силен, вдохновлен, уверен и спокоен. Даже потеря ключевого игрока середины поля не вызвала у Сергея Семака и малейшего беспокойства. Не сможет в воскресенье сыграть Барриос? Ничего, у нас в обойме полно ребят, рвущихся на поле в готовности показать, что могут отбирать мячи и прессовать соперников не хуже. Наиболее реальных вариантов для замены Барриоса два – бразилец Эрнани и эквадорец Кристиан Нобоа. Но с учетом разницы с колумбийцев в функционале, стоит ждать и корректировки в игровой схеме. К тому же пропустить матч могут и еще два ключевых игрока, получивших травмы в матче с «Динамо». Но если на месте Юрия Жиркова (если тот все же вынужден будет пропустить матч) скорее всего сыграет самый опытный ветеран «Зенита» 36-летний Александр Анюков, то вакансия на вероятную замену Азмуна интригует гораздо больше. Что сделает Семак без Азмуна? Вернет в центр атаки Дзюбу, выпустив ему в подмогу еще одного полузащитника? Или шанс получит осевший на скамейке Антон Заболотный? У которого возможности внести голевую лепту в чемпионство и доказать свою нужность «Зениту» может больше весной и не представиться. Выбор Семака интригует столь же волнительно, как и результат матча.

Прогноз: победа «Зенита. (3:1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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