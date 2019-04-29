Светлая Пасха-малышам ласка

Дружба сотрудников и партнеров «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с Центром содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове насчитывает уже не один год. Подкреплять ее мы привыкли добрыми делами. Хорошей традицией стало навещать детишек перед Пасхой. В этом году мы снова вместе готовились к светлому весеннему празднику и хорошо поработали красками и кисточками - раскрасили главный пасхальный символ. А потом пришло время для веселья и подарков. Но обо всем по порядку.

МАСТЕРСТВО МАЛЫШЕЙ

Улыбки, радостные объятия, задорный смех - так встретили своих гостей воспитанники центра ранним утром. Кто-то из девчонок и мальчишек сразу же подбежал к своим взрослым друзьям: знакомые лица уже давно стали родными.

- Ура! Проходите! - кричали ребята и тянули гостей к маленьким столикам и стульчикам.

Все малыши нарядились к нашей встрече, а девчонки сделали красивые прически. Рабочие места для творчества дети приготовили заранее, осталось вооружиться всеми необходимыми инструментами. Деревянные пасхальные яйца, гуашь разных цветов, кисточки, губки, блестки, бумага, клей - уж с этими вещицами для творчества ребятня обращается точно лучше, чем взрослые. Ловкость рук и никакого мошенничества!

- Ну, приступим. Давайте красить! - говорит воспитательница.

В небольшой комнате собрались друзья разного возраста. Есть и совсем малютки - двухлетние мальчишки и девчонки. Есть и профессионалы - художники из старших групп. Шумно и бойко дети начали творить. Кто-то отдал предпочтение классике и одному цвету, кто-то экспериментировал с узорами.

Малыши старались изо всех сил.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Я буду делать божью коровку. Сначала красным все яйцо раскрашу, потом черные точки сделаю и мордочку, - говорит Хадижа и окунает маленькую губочку в алую гуашь.

Постепенно шум в комнате стихает: чтобы получить шедевр, нужно сосредоточиться. Серьезные лица, сопение и работа с деталями. Что рисовать, определились абсолютно все. Цветочки, солнышко, зеленая трава - сразу ясно, каким долгожданным временем года вдохновились малыши. Но абсолютное большинство отдало в этот день предпочтение еще одному весеннему герою - коту: за каждым столом кто-то обязательно делал яркого усатого. Тут рыжий кот, тут белый, а вот здесь фантастический - зеленый. Тельце из деревянного яйца раскрасили и налепили на него хвосты и мордочки из бумаги.

- Осталось нарисовать глазки, усы, носик и рот, - говорит Петя.

- Покажи, покажи, - переговариваются малыши друг с другом. - А у меня вот какое цветное яйцо!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

Творческая атмосфера не могла оставить в стороне и взрослых. «Порисуйте со мной?» - и за краски берутся гости. Правда, под чутким руководством малышей: где-то помочь с ровными полосочками, где-то только цветочек подправить, где-то выдавить клей. Работа спорится, а хорошее настроение на весь день обеспечено. Руки, носы, столы и даже одежда - все в краске.

Вместе работать веселее!Фото: Андрей ГАШЕВ

Вдруг в комнате снова становится шумно: радостные возгласы, все вскочили со своих мест… К детишкам вышел настоящий огромный кот! Это аниматор в ростовой кукле пришел повеселить ребят. Хорошо, что основная работа закончена: целая пасхальная корзина наполнилась символами праздника. А малыши побежали обниматься с рыжим героем и фотографироваться.

Кстати, позировать и делать кадры на память тут любят все. К фотографам, которые снимают праздник, у них не меньший интерес, чем к пришедшему коту!

- Сфотографируйте нас, пожалуйста, с пасхальными яйцами, - просит Коля и ведет за собой друга.

Пока мастер-класс подходит к концу, а воспитатели помогают малышам мыть кисточки, у нескольких ребят уже сформировался настоящий фотокружок. Камера из рук профессионала перекочевала к детям. Взрослые дали сделать кадры самостоятельно. И глаза у ребят горят!

Результатами своей работы ребята остались довольны.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Давайте мы вас всех сфотографируем! - говорят детишки взрослым и строят гостей для кадра. - Только вы пока не уходите!

И верно, ведь еще не время расставаться. Мы приготовили для малышей развлекательную программу. Но ребята об этом еще не знают - сюрприз! А пока они не отходят от взрослых. Детям постарше хочется рассказать о себе, помладше - игрушку любимую показать и просто пообниматься.

Сейчас в центре живут сорок ребят в возрасте от года до тринадцати лет. Всех их судьба привела в детский дом по разным причинам. Кто-то остался совсем один, у кого-то родители не смогли справиться со своими обязанностями. Некоторые уезжают отсюда, несмотря на то что атмосфера в центре по-настоящему домашняя, - есть счастливчики, которых забирают в семью.

РАДОСТЬ НА ДОМ

После небольшой экскурсии по центру от трех смышленых мальчишек отвести малышей в актовый зал беремся мы. Ребятня, конечно, догадывается, что их что-то ждет. Но что? Концерт? Музыка? Танцы?

После мастер-класса детишек ждали развлечения.Фото: Андрей ГАШЕВ

В актовом зале их встречает добрый клоун по имени Мистер Пушистик. Забывая обо всем на свете, дети бегут к нему. Все в нетерпении рассаживаются по местам, и представление начинается. Шутки, загадки, веселье. Хохот стоит на весь актовый зал, а все внимание детей - на сказочном герое. Вдруг малыши замечают, что у клоуна за спиной огромный рюкзак.

- Да, вот такой у меня большой портфель, но только я сам не знаю, что там! - говорит детям Мистер Пушистик. - Если вы ничего не боитесь, тогда я достаю все. Вместе посмотрим?

- Мы не боимся! - весело кричат дети.

Одна за другой из рюкзака появляются огромные цветные тряпки. То ли это желтый плащ, то ли розовый галстук, то ли гигантский синий шарф. Все это клоун смешно примеряет, а дети хохочут. Поучаствовать в таком веселом дефиле хотят и маленькие зрители - выбегают на сцену и облачаются в пестрые ткани. Но, оказывается, это не только модные смешные вещицы. Откуда ни возьмись у клоуна появляется в руках огромный агрегат, похожий на пылесос.

- Что это такое, угадайте? - спрашивает Пушистик.

Тут ребята призадумались. Тогда клоун раскрывает секрет: это суперфен. Он берет розовую ткань и с помощью устройства… надувает ее! Ткань превращается в огромный длинный шар, на котором, как на коне, можно покататься по полу. Добровольцев для такого действа ждать не пришлось: тут же набежали желающие со всех групп.

- Я раньше такого не видел! Ничего себе! - кричат мальчишки в первом ряду.

А самые маленькие воспитанники центра уже выстроились в очередь, чтобы испытать себя в новом развлечении.

- Но во что же тогда превратится желтый плащ, если его надуть? - гадают дети.

И клоун ловко «превращает» тряпку в огромную подушку. И ребятня устраивает настоящие бои, только не на кроватях, а прямо в актовом зале. Подушку подкидывают, как мяч, прыгают и веселятся. А следом за ней клоун надувает и вторую, еще больше.

- Она же как половина комнаты! - удивляются дети и веселой оравой прыгают на нее.

С помощью суперфена ребята повеселились на славу. Девчонки примеряли новые прически и позировали, как супермодели, с разлетающимися волосами. А мальчишкам раздували футболки так, будто они силачи-гиганты. Кажется, тихий час сегодня у ребят точно будет тихим. Столько эмоций и энергии за полдня - придется хорошенько отдохнуть.

ПОДАРКИ И УГОЩЕНИЯ

После праздника у детишек остались не только фотографии на память и пасхальные яйца.

Все гости пришли к ребятам не с пустыми руками. Группы центра получили интересные книги от фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Детки тут же бросились рассматривать яркие издания. Книгами Анастасии Корзоватых «Когда я вырасту, я буду строить дома», Насти Заренковой «Рассказы моего дедушки», Владимира Малышева «Петербургские тайны» пополнится библиотека. «Созидающий мир» проводит творческие экспедиции, создает выставки петербургских и зарубежных художников, занимается развитием музыкальных направлений, производством кинофильмов, издательской деятельностью. Организация всегда с радостью поддерживает благотворительные проекты «Комсомольской правды».

Библиотека малышей пополнилась новыми книгами.Фото: Андрей ГАШЕВ

Кстати, подарки ребятам помог вручить Рыжий Кот - талисман Группы «Эталон». Эта компания ведет свою историю с 1987 года. Группа «Эталон» является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания активно участвует в социальных мероприятиях. В преддверии Пасхи Группа «Эталон» подарила детишкам из центра книгу «Когда я вырасту, я буду строить дома» и развивающие игры.

Праздник для ребят в этом году поддержал и бренд бумажной гигиенической продукции Kleo Сясьского ЦБК. Без бумажных полотенец и салфеток раскрашивание пасхальных символов точно не прошло бы так успешно. Ведь за чистоту рук было не страшно ни самим детишкам, ни их воспитателям. Порадовал Сясьский ЦБК каждого малыша и новыми игрушками - очаровательными медвежатами, а также сладостями и детскими играми и мозаиками для групп.

Всегда поддерживает «Комсомолку» в благотворительных акциях и компания «Бионорика» - ведущий мировой производитель лекарственных средств растительного происхождения. Воспитанникам центра она преподнесла важный подарок - аптечку с разными лекарствами, которую сразу же по достоинству оценил медперсонал центра.

Самую шумную часть праздника - представление - для детей подготовили артисты творческой группы «Чудеса на заказ». И не остался в стороне от доброй акции сервис доставки еды «Достаевский». Компания угостила сотрудников и воспитанников центра вкусными пирогами. С пакетами подарков и улыбками на лицах малыши разошлись по своим группам пить чай и делиться впечатлениями.